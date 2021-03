Mujer de 26 años fue estrangulada en hotel de Times Square Kayla Estevez, de 26 años, fue estrangulada por su novio desamparado en el hotel Citizen en pleno Times Square en Nueva York. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ernest Wright, un hombre desamparado, está acusado de estrangular a su novia en un hotel de Times Square. Wright le dijo a la policía que Kayla Estevez, de 26 años "se había estrangulado ella misma". El cadáver, lleno de golpes y moretones, de la mujer fue encontrado en una habitación del hotel Citizen en Nueva York que ella había rentado el miércoles. "Ella se hizo esto ella misma", alegó el acusado, quien al principio dijo a las autoridades que su novia había tenido un ataque epiléptico. Wright, de 28 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y posesión de drogas ya que encontraron metanfetaminas en su billetera, según documentos de la corte. El hombre está en la cárcel sin derecho a fianza. Los fiscales dijeron que los golpes que tenía Estevez por todo el cuerpo demostraban que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Wright, y había vivido "una pesadilla perpetua de abuso físico, emocional y sicológico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Citizen Times Square Hotel Image zoom Credit: Google Maps La joven tenía el cuello y el pecho destrozados, mostrando que había sido golpeada hasta su último respiro. Estevez había batallado contra el desorden de bipolaridad por una década y según sus familiares no sabía cómo escapar de esta relación abusiva. El hermano de Estevez dijo al diario New York Daily News que habían intentado apoyarla para que lo dejara, pero siempre volvía con Wright. Wright tienen un historial criminal y había sido arrestado 14 veces previas, reportó el diario. El hombre había sido acusado de violencia doméstica por su propio padre y hermano en el pasado. El padre dijo que lo botó de su casa por sus actos de violencia. El hermano de la víctima le advirtió a Estevez "vas a morir si sigues viviendo tu vida de esta manera", y lamenta que tuvo razón. "Mi madre está destruída", añadió. El hermano alega que Wright una vez golpeó a Estevez tan salvajemente que la joven tuvo un ataque de epilepsia. Ahora solo espera que se haga justicia y su agresor vaya a la cárcel. Que en paz descanse.

