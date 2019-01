¡Sorprendente! Mujer da a luz en estado vegetativo: la policia investiga Lissy De La Rosa Una joven en estado vegetativo dio a luz a un bebé en una clínica de cuidados en Arizona. La policía de Phoenix investiga el caso ante alegaciones de que la mujer en estado vegetal fue violada y tuvo la criatura el mes de diciembre, reporta New York Times. Tommy Thompson, vocero del Departmento de la Policía de Phoenix, dijo que la investigación se lleva a cabo en la facilidad médica que provee cuidado a largo plaza para personas con impedimentos intelectuales. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona envió inspectores a las facilidades que es parte de Hacienda Health Care. La mujer aún no ha sido identificada dice la nota. Además, un vocero de la clínica Hacienda Health Care, Dan Leibowitz expuso que aunque por leyes federales y estatales de privacidad del paciente la clínica no puede discutir públicamente información sobre la salud o un caso en particular, la clínica “ha estado y continuará cooperando totalmente con las autoridades y todas las agencias relevantes regulatorias sobre este tema”. Getty Images New York Times explica Leibowitz indicó que se están llevando a cabo una revisión interna exhaustiva de la seguridad del paciente y los protocolos. El diario explica que de acuerdo a récords federales, la clínica tiene unas 74 camas para pacientes. Algunos pacientes han estado ahí por décadas según se desprende de los récords estatales. Mientras, New York Times informa que en el 2013, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, encontró que hubo un empleado, un hombre, que trabajaba en dicha facilidad, que había maltratado a algunos pacientes al hacer comentarios sexuales explícitos sobre ellos. El hombre fue despedido según dice la nota. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

