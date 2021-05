Mujer da a luz en un avión en pleno vuelo a Hawái. ¿Quién la ayudó en el parto? Una pasajera de un vuelo a Hawái que no sabía que estaba embarazada dio a luz en el avión. ¡Mira quiénes la ayudaron en el milagroso parto! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pasajera de un vuelo que iba rumbo a Hawái se llevó la sorpresa de su vida. La mujer, que no sabía que estaba embarazada, dio a luz en el avión. La mujer —identificada como Lavinia "Lavi" Mounga— iba en un vuelo de Delta de Salt Lake City, Utah, a Honolulu. Por suerte, también iba un doctor a bordo que la ayudó en el parto. Lavinia tenía 29 semanas de embarazo pero no sabía que estaba esperando un bebé. Su hijo Raymond nació prematuro, según un comunicado de Hawaii Pacific Health. "Nuestra hermana no sabía que estaba embarazada así que estaba en shock como el resto de nosotros cuando nació mi sobrino", contó la hermana de Lavinia en una página de GoFundMe que ya ha recaudo casi 6,000 para la mamá primeriza y su bebé. Lo incredible de la historia es que en ese mismo vuelo viajaba todo un equipo de profesionales dedicados al cuidado de embarazadas y recién nacidos. El doctor Dale Glenn de Hawaii Pacific Health y las enfermeras del departamento neonatal Lani Bamfield, Amanda Beeding y Mimi Ho estaban entre los pasajeros y corrieron a asistir en el sorpresivo parto. Lavinia “Lavi” Mounga Credit: HAWAII PACIFIC HEALTH SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos se unieron y ayudaron", dijo la madre en el comunicado, sin poder creer lo afortunada que había sido de que todo saliera bien en el parto. El equipo médico no dudó en responder a la emergencia al escuchar a la aeromoza pidiendo ayuda. Todo ocurrió cuando estaban en medio del largo vuelo. El doctor y la enfermera usaron cordones de zapato para cortar el cordón umbilical, y monitorearon el latido del corazón del bebé con un reloj Apple. Lavinia “Lavi” Mounga Credit: HAWAII PACIFIC HEALTH Cuando aterrizó el avión la madre y el bebé fueron llevados en ambulancia al hospital Kapiolani, donde estuvieron ingresados unos días. Lavinia estaba de visita en Hawai, donde vive su familia. El doctor y las enfermeras que la asistieron en el parto la visitaron luego en el hospital. El reencuentro fue emotivo y estuvo lleno de lágrimas de felicidad. El bebé está saludable, pero seguirá unos días más en el unidad de cuidados neonatales por ser prematuro. La TikToker Julia Hansen captó el milagroso parto en un video que ya tiene más de 13 millones de vistas. Lavinia “Lavi” Mounga Credit: HAWAII PACIFIC HEALTH En el video de TikTok vemos cómo los pasajeros en el vuelo empiezan a aplaudir cuando escucharon el primer llanto del recién nacido. ¡De película! .

