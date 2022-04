Mujer que vacacionaba en Puerto Rico acaba con un cangrejo en el oído (VIDEO) El video que muestra el momento en que le retiran el minúsculo crustáceo a la mujer se ha hecho viral en TikTok: se le insertó cuando practicaba el esnórquel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cangrejo en oido turista en Puerto Rico Cangrejo en oido turista en Puerto Rico | Credit: TikTok/@WesDaisy El impactante video del increíble caso de una mujer que acabó con un minúsculo cangrejo dentro del oído mientras vacacionaba en Puerto Rico se ha hecho viral. El clip surgió el 26 de marzo pasado en la plataforma de TikTok en la cuenta de una usuaria que usa el nombre de @WesDaisy y hasta la fecha acumula más de 2.9 millones de vistas pues muestra el momento en que ella se cubre los ojos mientras alguien le remueve el crustáceo con unas pinzas. "¡¡¡Un maldito cangrejo!!!", exclama en el post sobre el incidente que de acuerdo con el diario The Independent ocurrió en San Juan. Curiosamente lo que ocurrió después del extraño suceso se filtró cuando la mujer respondió a uno de los casi 5,000 comentarios que ha recibido respecto a lo ocurrido en la plataforma. Cuando una usuaria reaccionó con horror la dueña del post aseguró que al día siguiente de lo ocurrido ella se fue "a hacer kayak", agregando tres emojis de risas desternilladas. @@wesdaisy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente se deduce que tras la traumática experiencia, la mujer tomará precauciones la hora de practicar deportes acuáticos, cosa que ella misma aceptó en su post. "Gracias por el aviso: hay que usar tapones de oídos la próxima vez", exclamó una mujer en la sección de comentarios. "Tapones de oídos, seguro", acotó Daisy.

