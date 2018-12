Familia de mujer parcialmente ciega de Michigan que desapareció en Perú la busca desperada

Una mujer parcialmente ciega de Michigan ha desaparecido en Perú. Carla Valpeoz, de 35 años, viajó a Sudámerica a principios de diciembre para la boda de una amiga, informó The Detroit Free Press. En vez de regresar a Detroit, Valpeoz decidió quedarse unos días más explorando Perú. Alicia Steele, una amiga, dijo al diario que Valpeoz planeaba un viaje sola a Machu Pichu. Las dos se encontarían en Lima el 13 de diciembre, pero Valpeoz nunca regresó.

Steele dice que el 11 de diciembre su amiga le mandó un mensaje de texto hablando maravillas de su tiempo en Machu Pichu, pero ya no supo más de ella.

Valpeoz era una viajera experta que ya había viajado a destinos como Egipto y Yemen, y quería ver el mundo antes de perder totalmente su visión. Su hermano Carlos, que vive en Nueva York, ha hablado con la prensa pidiendo ayuda para buscarla. “Carla te amamos, por favor regresa con nosotros a salvo”, dijo al canal Fox 2 de Detroit.

Carlos añadió que su hermana usaba un bastón para caminar tras ser diagnosticada con atrofia del nervio óptico.

El hermano de Valpeoz añadió a NBC News que un grupo de turistas en Machu Pichu había invitado a su hermana a acompañarlos al ver que estaba sola. Según Carlos, ella pasó todo un día con ellos y hasta salieron a bailar a una discoteca antes de volver a su hostal la madrugada del 12 de diciembre. Una mujer del grupo dijo que esa mañana sobre las 9:30 a.m. se dio cuenta que Valpeoz se había ido y se había llevado sus pertenencias. La recepcionista del hostal alega que la vio irse en un taxi. Desde entonces, la familia de Valpeoz no ha podido contactarla en su celular y sus tarjetas de crédito no muestran actividad reciente. El caso sigue bajo investigación.