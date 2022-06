Mujer celebra boda con novio de cartón porque su esposo no llegó Que un hombre no asistiera a su boda, no fue impedimento para que la novia llevara a cabo el festejo de un momento tan especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer se ha vuelto viral luego de que decidiera realizar su boda con una imagen de cartón del que se convirtió en su esposo; se trata de Amanda Miller y Sam Greenberg, una pareja de Maryland, Estados Unidos. Todo ocurrió luego de que el prometido se enfermera de COVID-19, tres días antes de la celebración, y tuviera que quedarse en confinamiento para evitar contagios. Sin embargo, era la cuarta ocasión que se tenía que posponer el enlace matrimonial debido, justamente, a la serie de restricciones que ha marcado la pandemia. Así, los enamorados decidieron seguir adelante con los planes y para ello, imprimieron una imagen de Greenberg en cartón, casi de tamaño natural; este siguió todo el acontecimiento, vestido de novio, a través de un enlace digital. Con ayuda de uno de los invitados, quien cargaba el modelo en papel del hombre, Miller llevó a cabo todo el rito matrimonial, incluyendo los bailes correspondientes, al tiempo que su ya marido participaba activamente, vía computadora, en todo el evento. Mujer se casa Credit: Amanda Miller TikTok Según mencionó la mujer, en realidad la pareja ya estaba casada desde hace un año, pero está se trataba de la fiesta para festejar su unión; por ello, el esposo no quiso volver a cancelarla. De hecho, la pareja tiene una sólida relación y un hijo en común. Muchas personas apoyaron la decisión de los cónyuges de seguir adelante con el evento, debido a que consideran que es complicado llevar a cabo los preparativos de una ocasión de este tipo. Amanda Miller boda Credit: Amanda Miller TikTok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como el video se hizo viral en TikTok, muchos cibernautas externaron su desacuerdo de llevar a cabo la boda. "Mejor no me caso"; "No, la pospones cinco veces". "Cuando quieres una boda pero no al novio". "Yo no hubiera hecho algo así", y "Pensaría que estarías en peligro de tenerlo también y difundirlo a la gente que estaba ahí. Espero que les hayas dicho a todos antes de que aparecieran. Aunque parece divertido", fueron algunos comentarios. Pese a todo, la Amanda Miller defendió su posición y disfrutó al máximo de la fiesta.

