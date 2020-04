Mujer canta a su marido el tema de su boda mientras muere de coronavirus El hombre tenía 42 años cuando falleció contagiado del Covid-19. No tenía enfermedades que hicieran presagiar este trágico final. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joe Lewinger era un hombre sano, sin embargo, el coronavirus le arrebató la vida de cuajo. Su esposa, Maura Lewinger, ha contado el calvario que han vivido en los últimos días después de que su esposo resultara contagiado. Joe-Joe, como ella le llama cariñosamente en su escrito en redes sociales, no padecía enfermedades ni dolencias graves antes de infectarse. Comenzó como suele ocurrir con el Covid-19, con un cuadro de fiebre que se aceleró y empezó a crearle problemas respiratorios. Inmediatamente fue llevado a un hospital de Nueva York donde se mantuvo ingresado quince días bajo vigilancia médica. Desafortunadamente fue a peor, de esos casos inexplicables que se complican y tienen el peor de los desenlaces. Su marido fallecía a los 42 años dejando a su viuda e hijos desconsolados. Ahora Maura recuerda todos los momentos vividos durante estos días con su marido a través de Facetime, desde donde le cantó por última vez la canción de bodas con la que se casaron y que representaba su amor. Se trata del tema “The bones”, de Maren Morris. “Mi Joe-Joe y yo teníamos tantas canciones que solíamos cantar el uno al otro y bailar, pero esta, esta era la historia de nuestra vida, excepto que ahora hay un agujero enorme”, escribió destrozada en su página de Facebook. Ni ella ni sus hijos pudieron despedirse de él cara a cara, tuvo que ser a través de esta plataforma desde donde le cantó su canción de amor por última vez. Un momento desgarrador que vivieron los sanitarios que en ese instante acompañaban al padre de familia. En una entrevista a CNN, la mujer recordó cómo eran sus charlas a través del teléfono. “Estaba siempre dispuesto a escuchar, no importa sobre qué estuvieras hablando. Te hacía sentir que eras la persona más importante. Estoy muy agradecida por haberme sentido amada por él cada día”, contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su propósito ahora es lanzar un mensaje claro y directo a todas las personas. Desde la ciudad de los rascacielos, una de las más afectadas por la pandemia, ha pedido que por favor se tomen las medias en serio, esto es real y la muerte de su marido es el claro ejemplo de ello. “Les ruego desde cada pedacito de mi que por favor se queden en casa. Si mi esposo tuvo que morir para salvar a otros entonces haré las paces con el hecho de que su muerte fue tan impactante como la razón por la que se fue”, escribió en Facebook. Descanse en paz. Advertisement

Close Share options

Close View image Mujer canta a su marido el tema de su boda mientras muere de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.