Brutal asesinato en Virginia de una joven madre boliviana: la apuñalaron y luego la quemaron viva "La persona que hizo esto es un amigo nuestro", dijo con asombro una amiga de Silvia "Kelly" Vaca Abacay, residente en Fairfax; deja dos hijos adolescentes. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Vaca Abacay Silvia Vaca Abacay | Credit: GOFUNDME La comunidad de Fairfax Virginia busca respuestas y ayuda para la familia de Silvia "Kelly" Vaca Abacay, una joven madre nacida en Bolivia y residente en dicha ciudad quien perdió la vida tras ser apuñalada y quemada viva. Los terribles hechos ocurrieron el pasado miércoles 10 de agosto en la unidad habitacional The Villages at Falls Church, ubicada en el bloque 2900 de Willston Place. Hacia las 3:05 p.m., hora local, elementos de la policía respondieron al llamado de vecinos que escucharon una violenta discusión entre un hombre y una mujer y gritos pidiendo ayuda que salían de la vivienda de la víctima, según informa la estación local WUSA-9 citando fuentes oficiales. Cuando llegaron al sitio los policías pudieron observar humo saliendo de las ventanas de la vivienda, dentro encontraron a la mujer de 40 años en llamas y con múltiples heridas en el cuerpo. En el lugar había un incendio menor que fue extinguido Los intentos por salvar a la madre de dos hijos —de 14 y 17 años, y residentes en Bolivia, según indicaron fuentes a FOX-5— fueron inútiles y en el lugar de los hechos se pronunció su muerte, según confirmó el pasado jueves Ed O'Carroll, jefe de la policía del condado de Fairfax. "Hicieron todo lo que pudieron", afirmó el oficial quien además indicó que un oficial sufrió inhalación de humo. De acuerdo con sus amistades, Abacay vivía desde hace años en Virginia y era una gran amiga, madre y persona, según múltiples fuentes. "Estaba en shock", afirmó a FOX-5 Yerin Romero, amiga de la víctima. "Simplemente no podía creerlo. La persona que hizo esto es un amigo de nosotros. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es simplemente chocante". Las investigaciones policiales determinaron que el caso podría derivar de una disputa doméstica. Al día siguiente de la tragedia, la policía confirmaba el arresto del principal sospechoso: Richard Montano, de 47 años, residente en Arlington. Richard Montano Richard Montano | Credit: Twitter/@Fairfax County Police En GoFundMe se ha abierto una cuenta para ayudar a la familia de Silvia "Kelly" Vaca Abacay para poder enviar sus restos a su natal Bolivia, donde residen su hija de 14 años y su hijo de 17. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía cree que el sujeto forzó la puerta para adentrarse en la vivienda de la víctima antes de asaltarla y prenderle fuego. Posteriormente regresó a su vivienda donde fue detenido sin incidente alguno. Montano permanece en una celda de Fairfax sin derecho a fianza. Según informan ambas fuentes sobre el sospechoso pesan los cargos de asesinato en segundo, robo con intento de homicidio e incendio de una vivienda habitada. De acuerdo con la policía de Fairfax el sospechoso y la víctima se conocían, pero al parecer no eran cercanos no existe evidencia de que tuviesen una relación cercana. El sujeto no vivía con la fallecida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Brutal asesinato en Virginia de una joven madre boliviana: la apuñalaron y luego la quemaron viva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.