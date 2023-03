Una joven mata 3 niños y 3 adultos en un tiroteo en una escuela cristiana de Nashville La policía informó que la mujer de 28 años entró al centro educativo cristiano por una puerta lateral armada con dos fusiles de asalto y una pistola. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven de 28 años fue identificada como la responsables del tiroteo en una escuela cristiana en Nashville, TN, en el que 3 niños y 3 adultos perdieron la vida, informó la policía local. El portavoz de la policía metropolitana de Nashville, Don Aaron, la mujer ingresó a la escuela Covenant por una puerta lateral armada con dos rifles y una pistola alrededor de las 10:13 de la mañana, hora local. Una vez dentro, abrió fuego varias veces en el primer y segundo piso. Fue allí que los policías que llegaron al lugar de los hechos finalmente la abatieron unos 15 minutos después de que empezara la tragedia, reportó CNN. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Infantil Monroe Carell Jr. y al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde se certificaron su fallecimiento. Además, un agente resultó herido al cortarse con un cristal, reportó AP. Hasta el momento se desconoce si la mujer, que en un principio se había dicho era una adolescente, tenía algún tipo de conexión con la escuela. Covenant School Nashville Shooting Credit: Twitter/Metro Nashville PD Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo fueron vistos abandonando la escuela rodeados de patrullas policiales hacia una iglesia cercana para reunirse con sus padres. "En una mañana trágica, Nashville se unió a la temida y larga lista de comunidades que experimentaron un tiroteo en una escuela", escribió en un tuit el alcalde de la ciudad, John Cooper. "Mi corazón está con las familias de las víctimas. Toda nuestra ciudad está con ustedes". Esta nueva matanza en un centro educativo se producen tras una larga lista de tragedias similares, como la matanza ocurrida en una escuela primaria en Uvalde, TX, el año pasado; la maestra a la que le disparó un alumno de primer grado en Virginia el pasado enero; o el tiroteo en una escuela secundaria en Missouri el pasado octubre octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este incidente es el decimonoveno tiroteo en una escuela o universidad en lo que va del año en el que al menos una persona resultó herida, según un recuento de CNN. La escuela fue fundada como un ministerio de la iglesia presbiteriana Covenant en 2001, según el sitio web y está ubicada en el vecindario de Green Hills, justo al sur del centro de la ciudad, cerca de las mejores universidades de la ciudad y hogar del famoso Bluebird Café.

