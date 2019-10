Joven mujer fue asesinada por enamorado que conoció por Internet La policía encuentra el cadáver de una mujer que fue reportada por su novio como desaparecida. Ahora acusan al hombre —a quien ella conoció por Internet— de su asesinato. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Haley Lorenzen, de 24 años, fue reportada por su novio como desaparecida en diciembre. El cadáver de la joven fue encontrado en julio por la policía, que acusa a Phillip Walters, de 32 años —a quien ella conoció por Internet— de asesinarla. Los familiares y amigos de Haley hicieron una vigilia el pasado fin de semana para recordarla. La atractiva joven se había mudado de su hogar en Falls, Pennsylvania, a Oregon para vivir con Walters en su casa en Mill City. Haley se enamoró de Walters tras conocerlo en Internet y se mudó en noviembre del 2018 con él. Poco después, en diciembre, él la reportó como desaparecida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook Las autoridades alegan que Walters mató a Lorenzen y tiró su cuerpo en un río cercano. Su cadáver no fue encontrado hasta julio del 2019. Otra mujer con la que Walters supuestamente tenía una relación amorosa le dijo a la policía que Walters había matado a Lorenzen. El hombre ahora enfrenta cargos de homicidio pero se ha declarado no culpable. “Ella era tan bella, tan bella, con un gran corazón”, dijo su tía Traci Domínguez sobre Haley a KGW8 durante la vigilia en su honor. “Haley era muy cómica, muy entusiasta, le quedaba mucha vida aún por vivir”, añadió su tía, lamentando su pérdida. “Es trágico”. La familia de Haley espera regresar a su hogar en Oregon en noviembre, cuando comience el juicio de Walters. “Cuando vemos nevar todos pensamos en ella”, concluyó su tía. “A ella le encantaba la nieve”. Advertisement EDIT POST

