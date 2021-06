¡Mujer acusada de matar a su bebita de tres meses de forma "atroz"! La inocente niña Karen Victoria Castro-Rosado, murió a manos de su mamá en este horripilante caso: "Yo no lo hice", aseguró su madre en español. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mabel Enid Rosado-Delgado, una mujer de 38 años, ha sido acusada de propinar tal golpiza a su bebita de tres meses que le causó la muerte y ya está tras las rejas por asesinato. Las autoridades declararon que esta mamá de Nueva York, después de golpear a su hijita, Karen Victoria Castro-Rosado, no buscó inmediata atención médica para ella. La terrible tragedia sucedió el pasado domingo por la mañana y PEOPLE confirmó que la mujer enfrenta ahora la acusación de asesinato en segundo grado. "Yo no lo hice", afirmó insistentemente y en español Rosado-Delgado frente a un juez a través de su traductor, en una audiencia virtual celebrada el jueves desde Monroe County Jail, donde la presunta asesina está retenida sin fianza. Mabel Enid Rosado-Delgado asesina hija Credit: ROCHESTER POLICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La niña fue declarada muerta en el Rochester General Hospital, de acuerdo al medio Democrat & Chronicle, treinta minutos después de que Rosado-Delgado se presentara allí con ella. Su cuerpecito golpeado mostraba señales de trauma y una autopsia determinó que la niña había sido asesinada a fuerza de golpes, según comunicó el capitán de la policía de Rochester, Frank Umbrio. La policía no dio detalles de las heridas fatales que padeció la inocente bebé, pero en la corte, los procuradores afirmaron que la niña tenía una grave fractura de cráneo, así como moratones en la cabeza. "Cada vez que escucho estos alegatos de abuso infantil, especialmente algo tan atroz que lleva a causarles la muerte, me indigna", comentó la asistente del abogado del distrito, Hillary Levitt tras la audiencia del jueves, aseguró Democrat & Chronicle. "Estoy enojada, mi oficina está enojada, y la verdad, francamente, toda la comunidad debe de estar indignada ante estos casos".

