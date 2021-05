Mujer fue arrestada por matar a tiros a su exnovio ¿por ataque de celos? Crystal Junco, de 23 años, está acusada del asesinato de su exnovio Oniel Linares Álvarez, de 23 años, en Miami. La familia de la víctima asegura que lo atacó por celos. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Crystal Junco, de 23 años, fue acusada de dispararle tres veces a su exnovio, Oniel Linares Álvarez, 23 años, quitándole la vida. Los familiares de la víctima aseguran que la agresión se debió a un ataque de celos. La joven fue arrestada por la policía de Hialeah y está acusada de asesinato en segundo grado. La orden de arresto detalla que la discusión comenzó frente a un local en Hialeah donde se venden batidos. Leo, el hermano de la víctima, asegura que Crystal lo enfrentó por un ataque de celos. "Se conocían de la escuela y no sé lo que estaban teniendo, pero no tuvo que llegar a esto", dijo a Univision. Según un testigo, ellos estaban conversando cuando de repente Crystal sacó una pistola de su cartera y le disparó tres veces a Oniel. Ella aseguró a las autoridades que Oniel hizo un movimiento brusco y ella pensó que él estaba buscando un arma, por lo que le disparó para intentar defenderse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crystal Junco Crystal Junco | Credit: Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation La madre de Oniel dijo entre lágrimas a la prensa: "No puedo ni hablar y ahora me siento bien dolida". El cadáver del joven estaba tirado en medio de la calle. Elpidio, el padre de Oniel, quedó impactado con la noticia. "No puedo desarrollarme, hay muchos detalles en mi mente", dijo desconsolado. Oniel Linares Álvarez Oniel Linares Álvarez La familia del joven pide que su muerte no sea en vano. "Por favor que se haga justicia, es lo que yo pido", rogó su madre. Crystal Junco está detenida en la cárcel TKG y se presentará hoy frente a un juez.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Mujer fue arrestada por matar a tiros a su exnovio ¿por ataque de celos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.