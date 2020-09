De un mordisco le arranca parte del labio a su pareja porque "no quiso besarlo" Autoridades de Valencia, en España, detuvieron a una mujer de 28 años que le arrancó una porción de unos 3 centímetros al labio de su novio. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Vaya fiera! Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valencia, España, a una mujer de 28 años tras ser acusada de agredir a su novio mordiéndole el labio y arrancándole un tajo de un solo mordisco. Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de septiembre pasado en una plaza del Sector de Abastos de dicha ciudad. Agentes de la Policía Nacional recibieron una alerta reportando a un hombre con "una herida sangrante en el labio". Averiguaciones posteriores determinaron que la víctima había llegado a su domicilio y que intentó darle un beso a su pareja, ella le mordió el labio inferior y "presentaba una pérdida de sustancia de 3 centímetros de labio, aproximadamente", es decir unas 1.1 pulgadas, según indica Europa Press. En las redes, algunos han demostrado su apoyo a la mujer, señalando que esta únicamente reaccionó ante la "violencia de género" que aparentemente sufría. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación los agentes se dieron a la búsqueda de la mujer, quien se declaró "enfadada" pues su pareja la había agredido y en ese momento ella no quería darle un beso. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del hospital. La agresora no es ninguna blanca palomita y según se asegura tiene antecedentes policiales previos. Permanece bajo la disposición de las autoridades acusada de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y lesiones.

