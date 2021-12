Mujer se encierra en el baño de un avión durante 5 horas luego de dar positivo al COVID en pleno vuelo Una maestra de Michigan descubrió que había dado positivo después de sentirse enferma y de hacerse su propia prueba rápida, camino a Islandia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Icelandair Boeing 767-300 Icelandair Boeing 767-300 | Credit: (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images) El viaje de una maestra de Michigan a Islandia dio un giro dramático cuando descubrió que era positiva de COVID-19 a mitad de su vuelo y se aisló voluntariamente durante cinco horas en el baño del avión. Marisa Fotieo comenzó a sentirse enferma mientras estaba a bordo de su vuelo de Icelandair de Chicago a Reykjavík, Islandia, antes de Navidad y tomó su propia prueba rápida para averiguar si tenía COVID. "Acabo de tomar mi prueba rápida y la llevé al baño, y en lo que parecieron dos segundos había dos líneas (indicando una prueba positiva)", dijo Fotieo a Today en una entrevista que se transmitió el miércoles. En lugar de exponer a sus compañeros de viaje al virus, Fotieo se encerró en el baño del avión durante aproximadamente cinco horas. "Hay 150 personas en el vuelo, y mi mayor temor era pegárselo", explicó a Steve Patterson de NBC News. "Fue una experiencia loca", agregó. Fotieo documentó la terrible experiencia en TikTok en un video que ha obtenido más de 1.4 millones de reacciones positivas. "Grite a @Icelandair por mis cuartos de cuarentena VIP", subtituló el clip, que la veía enmascarada en el baño del avión pequeño. Fotieo le da crédito a la asistente de Icelandair, Ragnhildur "Rocky" Eiríksdóttir, por ayudarla durante todo el vuelo. "Ella se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba durante las próximas cinco horas, desde comida hasta bebidas, y constantemente se aseguró de que estaría bien", compartió Fotieo con NBC News. Por si eso no fuera suficiente, Eiríksdóttir fue un paso más allá y se aseguró de llevar algo de alegría navideña a Fotieo mientras estaba en cuarentena en el hotel de la Cruz Roja en Islandia. "Me compró flores y un arbolito de Navidad con luces para que pudiera colgarlo", dijo Fotieo. "Fue tan sincera, y ella es un ángel". Fotieo no es la única con planes de viaje afectados por culpa del aumento de casos de COVID debido a la variante omicron. En todo el mundo, el número de cancelaciones de vuelos para la víspera de Navidad y el día de Navidad ascendió a más de 3,800, según los datos de Flight Aware obtenidos por el New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, Estados Unidos registró el lunes un récord en un solo día de más de 441,000 nuevos casos de COVID debido a la variante omicron altamente transmisible.

