¡Escalofriante! Así asesinó una mamá a su hijo autista en Miami. Las autoridades cuentan que fue un crimen muy planeado. De hecho, Patricia Ripley trató de matar a su hijo horas antes pero fue sorprendida cuando un buen samaritano pasó por el lugar donde su hijo se estaba ahogando y lo rescató del agua. Una hora más tarde, consiguió hacerlo en otro canal. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer del condado de Miami, Patricia Ripley, denunció el jueves que su hijo autista de nueve años había sido secuestrado. Finalmente admitió que ella fue la culpable de la muerte del niño, quien apareció ahogado en un canal de un country club y confesó a la policía que “ya está en un lugar mejor”, según relató el Miami Herald. Los escalofriantes detalles de su confesión se dieron a conocer hoy sábado, después de que los detectives de homicidios detuvieran a la mujer por asesinato en primer grado. Con un fantasioso relato, la mamá del niño asesinado alertó primero a la policía, asegurando que su hijo Alejandro Ripley había sido secuestrado por dos asaltantes el jueves por la noche. Les contó que un automóvil color azul claro con dos hombres afroamericanos se echó encima del suyo en la carretera y le obligó a detenerse a un lado. Uno de ellos se le acercó armado con un cuchillo y le pidió droga. Cuando ella le dijo que no tenía drogas, él le robó su celular, una tablet y se llevó al niño para alejarse después con su compañero en el auto. Ante los hechos relatados, la policía emitió un Amber Alert en todo el estado, pero fue cancelado el viernes por la mañana al encontrarse el cuerpo del pequeño en un canal del club de golf Miccosukee. El esposo trató de hablar con la prensa, incluso defender a su esposa pero, todavía en shock, se deshizo en lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades cuentan que fue un crimen muy planeado. De hecho, trató de matar a su hijo horas antes pero fue sorprendida cuando un buen samaritano pasó por el lugar donde su hijo se estaba ahogando y lo rescató del agua. “Una hora más tarde, la madre llevó a su hijo hasta otro canal diferente donde nadie pudiera intervenir en sus planes y salvar al niño”, dijo la abogada de Miami-Dade Katherine Fernández en una rueda de prensa que se brindó hoy por la mañana.

