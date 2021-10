Acusan a una mujer de Nueva York matar de hambre al hijo de 7 años de su novio Leticia Bravo, de 39 años y residente del estado de Nueva York, fue arrestada luego de que presuntamente matara de hambre al hijo de 7 años de su pareja, según informaron las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Peter Cuacuas Peter Cuacuas | Credit: Facebook Leticia Bravo, de 39 años y residente del estado de Nueva York, fue arrestada por presuntamente matar de hambre al hijo de 7 años de su pareja, según informaron las autoridades. El diario New York Post reportó que la fiscalía de distrito del condado de Orange había declarado que la mujer encerró al pequeño, identificado como Peter Cuacuas, en una habitación. La autopsia determinó que el niño pesaba 37 libras cuando falleció y que la causa de la muerte era la desnutrición. Bravo, quien se dedicó a cuidar niños en el pasado, permanecía con el pequeño en su apartamento casi todos los días, excepto el sábado, día en que ambos se quedaban con su padre. Peter Cuacuas Peter Cuacuas | Credit: Facebook "Es impensable que alguien acepte la responsabilidad de cuidar a un niño y luego le niegue las necesidades básicas de la vida", dijo el fiscal de distrito David Hoovler. "Es realmente inquietante cómo este niño no fue visto por las autoridades escolares antes de morir", añadió. Las autoridades también indicaron que Bravo encerraba al niño en un dormitorio "detrás de una puerta que se cerraba desde el exterior". El niño incluso dejó de conectarse en línea para sus clases virtuales en enero, cuando estaba bajo el cuidado de Bravo. El 10 de febrero, la mujer llevó el cuerpo sin vida del niño al Hospital St. Luke en Newburgh, NY, donde se certificó su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comisario de policía de la ciudad de Newburgh, José A. Gomerez, aseguró que la muerte del pequeño es un "caso devastador" que generó mucha frustración por los meses en que se demoraron para poder arrestar a la presunta culpable. "Este ha sido un caso largo y emotivo que ha afectado a nuestro departamento, específicamente a aquellos involucrados en la investigación". Bravo fue arrestada el pasado jueves por cargos de homicidio en primer y segundo grado, además de asesinato. El padre del niño, Arturo Cuacuas, fue acusado la semana pasada de homicidio por negligencia criminal.

