Mujer fue acusada de matar a blogger idéntica a ella para fingir su propia muerte Una mujer encontró a una bloguera idéntica a ella en la internet, luego la mató para fingir su propia muerte. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer alemana-iraquí de 23 años fue acusada de matar a una bloguera de belleza idéntica a ella. La sospechosa, que ha sido identificada como Sharaban K., supuestamente buscó en internet a una mujer que se pareciera a ella físicamente y encontró a Khadidja O., una blogger argelina. Según las autoridades, Sharaban, quien vivía en Munich, quería fingir su propia muerte para escapar de problemas familiares, reporta Times UK. La mujer supuestamente le mandó a la víctima, que vivía a unas 100 millas de distancia en Eppingen, mensajes sobre maquillaje antes de pedirle conocerla para darle un kit de maquillaje, según reportes. Sharaban K. y su novio, Shequir K., supuestamente buscaron a la bloguera en su auto y la llevaron a un bosque en Ingolstadt donde la apuñalaron. Según el diario alemán Bild, Khadidja O. fue apuñalada más de 50 veces. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khadidja O. Khadidja O. | Credit: Tiktok La pareja supuestamente guardó el cadáver de Khadidja en el asiento trasero del Mercedes que manejaba Sharaban. Cuando Sharaban no regresó a casa ese día, su familia se preocupó. Les había dicho que se iba a encontrar con su exesposo en Ingolstadt, según la fiscalía. El diario The Times UK reportó que sus padres fueron a buscarla a esa zona y encontraron su auto abandonado con el cadáver de Khadidja dentro. La familia de Sharaban pensó que era ella por el gran parecido con la víctima y porque las puñaladas en su rostro hacía aun más difícil diferenciarlas. Una autopsia luego reveló que era el cadáver de Khadidja O. Aún no han encontrado el arma con que mataron a la joven bloguera. La fiscal general Veronika Grieser dijo a Bild que antes del asesinato, Sharaban contactó a varias mujeres en Instagram que se parecían a ella. "Se asume que la sospechosa quería esconderse por disputas con su familia y quería fingir su propia muerte". Sharaban y su supuesto cómplice Shequir fueron detenidos por la policía y enfrentan cargos de asesinato. Si son encontrados culpables, los sospechosos podrían pasar el resto de sus días en prisión.

