Mujer que fingió estar embarazada fue acusada de matar a su amiga para robarle a su bebé recién nacida Magen Fieramusca fue acusada de matar a su amiga Heidi Broussard, de 33 años, para robarle a su bebé recién nacida. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Texas —que fingió estar embarazada— está acusada de matar a su amiga para robarle a su hija recién nacida. La víctima, Heidi Broussard, de 33 años, fue supuestamente asesinada por Magen Fieramusca, también de 33 años, quien las secuestró a ella y a su bebé Margo, de menos de un mes de nacida, el 12 de diciembre, con la idea de quedarse con la niña. La madre de Heidi, Tammy Broussard, habló con PEOPLE después de la tragedia. Según las autoridades, Broussard fue estrangulada. “Supuestamente ella había sido amiga de Heidi por mucho tiempo” dijo la madre sobre la presunta asesina de su hija. “Heidi tenía tantos amigos. Todo el mundo la amaba. Pensamos que Magen también la quería, pero evidentemente no era así. Ella quería a Margo”, añade sobre su nieta, de tres semanas de nacida. “Eso es lo que ella quería”. Image zoom La madre asegura que Magen nunca le cayó bien desde que supo de la amistad entre ambas. Aún se están esperando los resultados de un examen de ADN de una bebé que fue rescatada en casa de Fieramusca, pero la policía sospecha que se trata de Margo, la hija desaparecida de Heidi. La pequeña está en buen estado de salud y está bajo el cuidado del Departamento de Protección al Menor de Texas mientras continúa la investigación. Otra amiga de Heidi, Vickie Shreves, contó a PEOPLE que ella y la presunta asesina, Fieramusca, estuvieron presentes cuando Heidi dio a su luz a su hija Margo en noviembre. Cuando Fieramusca vio a la bebé, les dijo que ella estaba embarazada y que iba a tener a su propia hija en una semana, pero no parecía estar a punto de dar a luz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tammy Broussard dijo que su hija Heidi “estaba llena de vida” y no puede creer que se la arrebataron de esta manera tan cruel. “Se suponía que ella era amiga de mi hija”, relató. “Estamos tratando de entender esto. ¿Quién le haría algo así a una amiga?” Advertisement

