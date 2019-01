Una mujer fue acusada de matar a la dueña de un salón de belleza por una cuenta de $35 Lena Hansen Las autoridades han arrestado a una mujer acusada de matar a la dueña de un salón de belleza después de no querer pagar por un manicure de $35, confirmó PEOPLE. Krystal Whipple, de 21 años, fue arrestada el viernes en Phoenix, Arizona. El departamento de policía de Las Vegas dijo que el arresto vino gracias a pistas que le dio el Grupo de Trabajo sobre Delitos Violentos de la División de Phoenix del FBI. La mujer está ahora en la cárcel Estrella del condado de Maricopa. No se sabe aún si ya tiene un abogado para su defensa. La mujer fue declarada como fugitiva y buscada por 11 días tras supuestamente matar a ‘Annie’ Nhu Nguyen, de 53 años. Nguyen murió tras ser atropellada el 29 de diciembre cuando intentó detener a Whipple, quien se fugó del salón de belleza Crystal Nails & Spa sin pagar una cuenta de $35. La dueña del salón trato de detener a la mujer en el estacionamiento del salón, ubicado a unas 40 cuadras del famoso Strip de Las Vegas. Las Vegas Metropolitan Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la policía, Whipple fue al salón a que le hicieran una manicura sobre las 3:45 p.m. y luego intentó pagar con una tarjeta de crédito fraudulenta. Al ser negada la transacción de la tarjeta de crédito, Whipple dijo que iría a buscar dinero en efectivo a su Chevrolet Camaro negro del 2017, pero la chica se montó en el carro e intentó huir. GoFundMe La policía informa que Nguyen corrió a detenerla y se paró delante del carro de Whipple, quien supuestamente aceleró el auto, llevándose por debajo a la dueña del salón de belleza. La policía encontró el Camaro, que era un carro rentado, en un complejo de apartamentos cerca del salón de belleza. Según las autoridades la persona que rentó el auto no tenía ninguna relación con Whipple y no se sabe como la joven de 21 años tomó posesión del carro. Una cuenta de GoFundMe ha sido creada para Nguyen, recaudando más de $37,000. La dueña del salón de belleza es descrita como una madre soltera de tres niñas que trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Que en paz descanse. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

