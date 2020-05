Mujer acuchilló a su roommate por beber demasiado en la cuarentena La desesperación por ayudar a su amiga a superar la adicción al alcohol las llevó a una confrontación casi fatal. Aquí los detalles. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una mujer en Nueva York denunció que por poco murió asesinada a cuchilladas a manos de una amiga con la que compartía apartamento porque supuestamente se enojó con ella por beber en exceso durante la cuarentena. Tatiana Nazarinova dijo a la policía que Daria Alyabyev, con quien vive en un apartamento en el Upper East Side de Manhattan, la apuñaló repetidamente y casi la mató durante una pelea que tuvieron el pasado 19 de abril, informó TMZ. Image zoom Facebook Según el Daily News de Nueva York, ambas son rusas y había compartido hogar en el pasado cuando vivían en California, pero el supuesto problema de adicción al alcohol de Nazarinova las llevó a un enfrentamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reporte policial indica que Alyabyev se enojó porque encontró un vaso de whisky en la sala a pesar de que ya le había advertido a su roommate que solo bebiera en su habitación. La sospechosa fue arrestada 8 días después cuando fue acusada de asesinato y asalto, reveló TMZ. Image zoom Tatiana Nazarinova Instagram "Soy una buena persona, no merezco esto", dijo Nazarinova, de 31 años al Daily News, desde la cama del hospital el domingo. "Le di comida, le di ropa, le di todo", agregó entre lágrimas. El diario agrega que la sospechosa de 27 años sabía del presunto problema con la bebida de su amiga, pero que había empeorado con la cuarentena. Alyabyeva se encuentra en la prisión Rikers Island en Nueva York con una fianza de $750,000, según TMZ.

