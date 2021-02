Close

Mujer abandona a su recién nacida bocabajo en el excusado Conoce los detalles de este terrible caso que sucedió después de que esta mamá cumpliera cinco años de prisión por la muerte de otro de sus bebés. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Denette Williams, una mujer que había salido de la cárcel bajo libertad provisional, se enfrenta ahora a una nueva acusación: dio a luz en una letrina y abandonó a su bebé en ella, según reportó ABC13, tras cumplir sentencia por la muerte de otro bebé. La mujer de Conroe, Texas, tiene 34 años y aseguró a los oficiales de policía que no tenía idea de que estaba embarazada, según comentó el medio anteriormente mencionado. También declaró que a eso de las tres de la mañana del pasado 3 de septiembre, sintió dolor de estómago y escuchó que algo caía en el retrete. Su novio, Christopher Hardmon, fue quien descubrió a la bebé boca abajo en el excusado y llamó al 911. El servicio de emergencias acudió a la llamada y la recién nacida fue trasladada a un hospital local y se encuentra sana y salva, según comentaron en ABC13. Image zoom Credit: Montogomery County, Oficina de Policía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A medida que avanzó la investigación, se descubrió que la madre de Williams le preguntó a su hija días antes del suceso que si estaba embarazada, a lo que ella contestó que no sabía, pero que quizá iría al médico para hacerse un test de embarazo. Sin embargo, la policía descubrió que había solicitado una ayuda a SNAP el pasado mayo y que se había identificado como mujer embarazada que tenía previsto dar a luz en septiembre, según The Courier, el periódico del condado. Denette Williams se encontraba en libertad provisional después de cumplir una sentencia de cinco años en prisión por la muerte de su hijito de cinco meses en 2011, según afirmaron otros medios locales. Una autopsia reveló que el pequeño bebé, nacido entonces prematuramente, tenía el cuello roto y una hemorragia interna entre otros daños, y fue abandonado en su sillita del auto durante once horas sin atención médica. ¡Terrible!

Mujer abandona a su recién nacida bocabajo en el excusado

