Estremecedor: Captan en video a madre de 18 años arrojando a su bebé a la basura Las imágenes han causado conmoción por la frialdad conque la mujer, identificada como Alexis Ávila, saca al bebé de su carro en una bolsa y lo avienta a un contenedor para luego alejarse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes se han conmocionado ante el surgimiento de un video en el que cámaras de seguridad captaron el estremecedor momento en que una madre de 18 años arroja a su recién nacido a un contenedor de la basura en Nuevo México para luego alejarse. El video estremece por la aparente frialdad con que la sospechosa, identificada como Alexis Ávila, toma al menor, oculto dentro de una bolsa negra, y de un solo movimiento de brazo lo arroja al fondo del contenedor de metal. Los hechos fueron captados el viernes 7 de enero a las 2:00 p.m., hora local por una cámara ubicada entre los almacenes de Rig Outfitters y Home Store, según consta en el video liberado por la policía del condado de Hobbs. Afortunadamente, y casi como por un milagro, la criatura logró sobrevivir a los atroces actos de su madre. De acuerdo con KOAT-7, una filial de ABC News en Albuquerque, el bebé fue encontrado con vida y trasladado al hospital de Lubbock. Ávila confesó a la policía que después de dar a luz depositó al menor en dicho sitio. Advertencia, este video contiene imágenes de contenido sumamente gráfico y perturbador: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joe Imbriale, quien maneja Rig Outfitters, contó a dicho medio que piensa establecer una campaña de GoFundMe para ayudar al recién nacido. "Quiero que este bebé sepa que es amado", expresó conmovido, "Que solo por lo que tu mamá te hizo no quiere decir que no eres amado. A la gente le importas". Ávila enfrenta múltiples cargos por delitos graves y este lunes tiene cita ante un juez del Tribunal de Distrito del condado de Lea.

