Una mujer de 320 libras condenada a cadena perpetua por ahogar a su prima sentándosele encima Veronica Green Posey, de 66 años, fue sentenciada el viernes luego de que los jurados la declararon culpable de asesinato en primer grado. Carolina Trejos Una mujer de Florida ha sido condenada a cadena perpetua por matar a su prima de 9 años al sentarse sobre ella como una forma de castigo. Veronica Green Posey, de 66 años, fue sentenciada el viernes luego de que los jurados la declararon culpable de asesinato en primer grado, reportó NBC News. Los fiscales dicen que Dericka Lindsay había sufrido golpizas por parte de Posey y los padres adoptivos de Lindsay, James y Grace Smith. Veronica Green Posey Escambia County Jail Según las autoridades, Posey se sentó en Dericka durante más de cinco minutos en octubre de 2017, lo que causó que la niña muriera por falta de oxígeno. El abogado de Posey dijo que la mujer de 320 libras estaba tratando de ayudar a los Smith y no tenía la intención de lastimar a Dericka. El padre de la pequeña, James Smith, fue condenado previamente a 10 años por su papel en la muerte de Dericka. Grace Smith aún enfrenta cargos, pero actualmente se su sentencia está en trámite por su condición mental y física. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

