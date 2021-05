Acusan a una mujer de 224 libras de asfixiar hasta la muerte a su esposo con el trasero Una discusión de pareja terminó en tragedia luego de que una mujer con sobrepeso aparentemente ignorara los ruegos de su marido. ¿Qué pasó? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer rusa de 224 libras enfrenta cargos ante la justicia luego de ser acusada de sentarse encima de su marido y asfixiarlo hasta la muerte con su trasero en medio de una discusión. La sospechosa identificada como Tatyana O. quien supuestamente se negó a soltar a su pareja llamada Aidar incluso cuando le pedía perdón, informó el New York Post citando a East2West News. Según este medio, el trágico hecho ocurrió en la ciudad rusa Novokuznetsk y fue la hija de la víctima quien corrió a pedir ayuda a los vecinos tras encontrarse a su padre en la cama, inmovilizado y boca abajo. La acusada, asustada tras ver que su esposo no respondía, "lo sacudió" y le gritó que se despertara. Dijo a las autoridades que supuestamente quería calmarlo después de que hubieran tomado alcohol. Crime scene - Tatyana O. Credit: Getty Images Aidar murió de "asfixia por bloqueo del sistema respiratorio" cuando su rostro estaba encajado en el colchón, mientras Tatyana estaba sentaba en su cuello "usando sus piernas para que no pudiera levantarse", según un examen médico citando por medios rusos. La esposa "estranguló a su marido hasta la muerte con sus nalgas después de beber demasiado alcohol", agregaron los medios locales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inicialmente se imputaron a la acusada cargos por muerte negligente. La acusada fue condenada a 18 meses de trabajo correctivo y una indemnización de 2,000 euros en daños morales. Sin embargo, las autoridades anunciaron que solicitarán la imputación de un nuevo cargo de asesinato por considerar que actuó enojada "después de beber en exceso", informó Latin Times.

