Mujer de 150 kilos causa la muerte de una niña al sentársele encima como castigo Veronica Green Posey, de 64 años, enfrenta cargos por homicidio tras provocar la muerte de Dericka Lindsay, de 9 años, tras sentársele encima. Andrés Rubiano Veronica Green Posey, una mujer de 64 años de edad y residente del estado de Florida, enfrenta cargos por homicidio de un menor luego de que provocara la muerte de su primita Dericka Lindsay, de tan solo 9 años, tras sentársele encima por varios minutos. Según lo reportó el sitio en línea del diario El Nuevo Herald, Posey, quien pesa alrededor de 150 kilos, habría confesado a la policía que se posó sobre la pequeña como castigo por su mal comportamiento. Todo habría ocurrido en la casa de la menor, en la ciudad de Pensacola. Tal parece que los padres de la menor, Grace Joan Smith y James Edmund Smith, habrían presenciado todo lo sucedido con Dericka, de hecho habrían sido ellos mismos quienes llamaron a Posey para que les ayudara a controlar el mal comportamiento de su hija. Veronica Green Posey Cárcel del condado de Escambia, Florida Información adicional agrega que la mujer golpeó también a la niña con una regla y un tubo de metal, esto antes de que decidiera sentarse sobre ella por alrededor de diez minutos. A pesar de que la pequeña expresó no poder respirar, la mujer siguió sobre ella por algunos minutos más. Cuando se dieron cuenta de que la niña estaba inconsciente, realizaron un llamado de emergencia al 911 al mismo tiempo que intentaban resucitarla sin éxito alguno. Las autoridades que respondieron la emergencia trasladaron a la chiquilla inmediatamente a un hospital cercano, en donde fue pronunciada muerta. Posey enfrenta cargos de asesinato y crueldad contra un menor. Por su parte, los padres de la menor afrontan acusaciones por negligencia en el cuidado de un menor.

