Tres muertos y dos heridos en un tiroteo en un centro de UPS en San Francisco

Un sujeto abrió fuego en las inmediaciones de un centro de distribución de United Parcel Service (UPS) de San Francisco, California, sembrando el terror y arrebatándole la vida a tres personas e hiriendo a dos más.

El tiroteo ocurrió a eso de las 8:55 a.m., hora local el miércoles, en un centro de distribución de paquetería de dicha empresa ubicado en la zona de Potrero Hill donde laboran unas 850 personas. Según testigos, el sospechoso iba vestido con el típico uniforme color marrón de UPS pero no se ha confirmado si era o no un empleado de la compañía.

Según reportes de la agencia AP y San Francisco Gate, el tiroteo comenzó a la misma hora en que los choferes del servicio de paquetería estaban realizando sus juntas matutinas. Policías acudieron de inmediato al sitio y confrontaron al gatillero. Sin embargo éste se quitó la vida con una escopeta antes de que pudiera ser capturado.

Eric Risberg/AP Photo

Un testigo de los hechos identificado como Nick, que se encontraba en el tercer piso del lugar al momento de la balacera, dijo que escuchó ruidos “como de golpes metálicos”. Otro empleado de UPS aseguró que pudo ver al gatillero, pistola en la mano, y que lo había identificado como un empleado del sitio. La policía ya ha hecho una identificación preliminar del sujeto, pero no ha revelado su nombre. “Esta tragedia ha tocado a tantas vidas”, dijo el capitán de la policía Toney Chaplin en una conferencia de prensa.

“La compañía se encuentra entristecida y profundamente preocupada por los empleados que se han visto afectados, los integrantes de las familias y la comunidad que todos compartimos”, dijo UPS por medio de un comunicado oficial. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos afectados por este incidente”.

El tiroteo ocurrió casi paralelamente a la balacera sucedida también este miércoles en Alexandria, Virginia, donde un sujeto hirió al congresista republicano Steve Scalise y otras tres personas que jugaban béisbol en un parque de esa ciudad.