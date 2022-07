Última hora: Varios muertos en un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca La policía danesa confirmó que se han producido "varios heridos y muertos" en el tiroteo ocurrido esta tarde, hora local, en el centro comercial Fields de Copenhague, Dinamarca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Víctimas tiroteo Copenhague Víctimas tiroteo Copenhague | Credit: Getty Images Varias personas han muerto y otras han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca, según informó la policía en una conferencia de prensa este domingo. El inspector jefe de la policía de Copenahgue, Søren Thomassen, señaló que el detenido en relación con el tiroteo es un ciudadano danés de 22 años. Y añade que no se puede descartar que este incidente sea un acto terrorista, según recoge CNN. Además añadió que no hay indicios de la participación más personas en el tiroteo, aunque subrayó que la policía seguirá buscando junto con los servicios de inteligencia más autores mientras no pueda confirmar que sólo hubo un responsable. Bomberos tiroteo Copenhague Bomberos tiroteo Copenhague | Credit: Getty Images Las autoridades sanitarias no han confirmado el estado de las víctimas que llegaron al hospital Rigshospitalet, el más grande de Dinamarca, pero se llamó a más personal para atender la emergencia, según el portavoz de dicho centro. Policia tiroteo Copenhague Policia tiroteo Copenhague | Credit: Getty Images En las imágenes se puede ver a personas corriendo por el centro comercial y agentes de la ley fuertemente armados en la escena. En un principio la policía de Copenhague había informado previamente en Twitter del envío de refuerzos al centro comercial tras recibir informaciones sobre un tiroteo. "Ha habido disparos y varias personas han sido alcanzadas", indicó, sin precisar víctimas o muertos, al tiempo que confirmó la detención de una persona sospechosa en relación con el tiroteo. "Actualmente no podemos decir más sobre su identidad", agregó entonces. Víctimas tiroteo Copenhague Víctimas tiroteo Copenhague | Credit: Getty Images Posteriormente la cadena danesa TV2 habló de tres personas ingresadas en relación con el tiroteo, de acuerdo con las declaraciones del jefe de prensa del hospital Rigshospitalet, Jacob Aaen. La alcaldesa de Copenhague, Sophie Andersen, habló en Twitter de un incidente "muy grave" del que todavía no se sabe con certeza cuántos heridos o muertos hay. A solo 650 metros del centro comercial Fields se encuentra el pabellón Royal Arena, donde estaba previsto que el cantante británico Harry Styles diese un concierto esta misma noche.

