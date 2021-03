México sería el segundo país en el mundo con más muertes por la COVID-19 Autoridades en México ajustaron sus cálculos del número de muertos por COVID-19 en el país. Y sus nuevas cifras son estremecedoras. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Gobierno de México ha ajustado sus cifras para contabilizar todos los fallecimientos que se acumulan hasta la fecha en el país por la pandemia de COVID-19. Y estas son estremecedoras. Según un reporte publicado discretamente este sábado, México superaría los 321,000 fallecimientos por SARS-CoV-2 y sus peligrosas variantes, lo que lo convertiría en el segundo puesto a nivel mundial en muertes por coronavirus, después de Estados Unidos. En un reporte previo la Secretaría de Salud de México afirmaba que en la nación había aproximadamente 201.429 fallecidos por el coronavirus. Pero hacia el 13 de febrero se indicaba que dichos fallecimientos ya sumaban las 294.287 defunciones asociadas a covid-19. Según dicho organismo, desde esa fecha han ocurrido 27.538 fallecimientos más, con lo cual las muertes superarían los 322,365 fallecimientos. Con estas nuevas cifras Estados Unidos continúa siendo el primer país a nivel mundial en fallecimientos por covid-19, con 549,644, hasta el día de hoy, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins. Luego seguiría México con 322,365, Brasil, con 312,206, India, con 161,843 e Italia, con 108,350 muertos. Se espera que el ritmo de mortalidad disminuya a medida que el país continúe la vacunación, que recibiría apoyo del presidente Joe Biden, quien ha prometido enviar millones de dosis a dicho país. Vacunas de Pfizer llegando a México el 16 de marzo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

