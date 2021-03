Protestas por muerte de inmigrante y madre salvadoreña a manos de la policía en México Ha causado indignación el caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, una madre salvadoreña de 36 años, quien murió tras ser víctima de un violento arresto en México. Un policía le puso la rodilla en el cuello hasta dejarla inconsciente. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras en Estados Unidos comienza el juicio en contra de Derick Chauvin, el policía de Minneapolis acusado de la muerte del afroamericano George Floyd, en Mexico surgen protestas por violento arresto de una madre salvadoreña que perdió la vida. Un policía le puso la rodilla en el cuello hasta dejarla inconsciente. Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de 36 años, deja huérfanas a sus dos hijas. El caso recuerda al violento arresto de Floyd, quien murió tras expresar "no puedo respirar" cuando Chauvin apretó con su rodilla su cuello en plena calle durante unos siete minutos. En el caso de Salazar Arriaga, la mujer murió tras ser arrestada por cuatro policías en Tulum, en estado de Quintana Roo. Uno de los agentes apretó su rodilla contra el cuello de la detenida, quien estaba acostada en plena calle, hasta dejarla sin aliento. Al poco tiempo, la mujer fue declarada muerta. El gobierno salvadoreño, por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó la muerte. Salazar Arriaga vivía en México, y según reportes, tenía una visa humanitaria permanente. "Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley", expresó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele via Twitter. "Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Victoria Esperanza Salazar Arriaza Image zoom Credit: Twitter El presidente salvadoreño prometió que se encargará de la manutención y pagar los estudios de las dos hijas de Salazar Arriaga "y de todo lo que necesiten". Aún no se ha revelado el motivo del arresto. La etiqueta #JusticiaParaVictoria se ha vuelto viral en las redes sociales y se han desatado protestas en México. "Me uno a la exigencia de justicia y cero impunidad por el asesinato de Victoria, mujer que perdió la vida en manos de la policía municipal de Tulum, Quintana Roo. Condeno este acto de uso excesivo de la fuerza. Que se castigue", expresó Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado mexicano. Tres oficiales hombres y una mujer de la policía de Tulum han sido detenidos. En los videos del incidente grabados por testigos se escucha a la víctima pedir ayuda varias veces y ninguno de los policías la auxilió. Que en paz descanse.

Share options

Close Login

View image Protestas por muerte de inmigrante y madre salvadoreña a manos de la policía en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.