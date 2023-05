Muerte de "La doble de Kim Kardashian": presentan cargos a sospechosa y revelan escalofriantes detalles del caso Vivian Gómez, sospechosa de la muerte de la modelo Christina Gourkani, de 34 años, enfrentó por primera vez a un juez en San Mateo, CA., donde se han revelado escalofriantes detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Ashtens_Empire Vivian Gómez se enfrentó este lunes y por primera vez a un juez en el condado de San Mateo, CA. para responder por las acusaciones en su contra por la muerte de "La doble de Kim Kardashian" Christina Gourkani, de 34 años, fallecida el pasado 20 de abril. Vistiendo un jumpsuit anaranjado la mujer apareció en la sala donde transpiraron escalofriantes detalles de cómo sucedieron los hechos del pasado 19 de abril y que culiminaron en la muerte de la influencer y modelo de OnlyFans. Steve Wagstaffe, fiscal de distrito del condado de San Mateo, afirmó que Gourkani habría contactado a Gómez para que le aplicara inyecciones en los glúteos y que ambas habrían acordado reunirse en un hotel de Burlingame, CA. "Se administraron al menos dos inyecciones a nuestra víctima", afirmó Wagstaffe en declaraciones recogidas por Telemundo-48, en la Bahía de San Francisco. "Inmediatamente comenzó a tener una reacción negativa, luego tuvo convulsiones. Llamaron al 911. La llevaron de urgencia al Hospital Peninsula en Burlingame. Desafortunadamente, en un día, murió a causa de esas inyecciones". Gourkani destacaba en redes por sus curvas y su belleza pero especialmente por su enorme parecido con Kim Kardashian. La joven residente en California trabaja como asistente en una clínica de cirugía estética. Christina Ashten Gourkani Credit: IG/Christina Ashten Gourkani El padre de la modelo reveló a NBC Bay Area que su hija estaba "obsesionada" con las cirugías plásticas y con parecerse a la estrella de telerrealidad. @@ashtens_empire SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gómez fue detenida en la Florida y extraditada a California donde se le fijó una fianza de $200,000. La mujer enfrenta ahora cargos de homicidio involuntario, además de práctica de medicina sin un certificado y una alegación especial por gran daño corporal. De ser hallada culpable enfrenta hasta 12 años de cárcel. Vivian Gomez Vivian Gomez | Credit: Broward County Sheriff's County De momento la sospechosa tiene otra cita en corte programada para este miércoles. "Ella es madre, está muy perturbada por todo lo que ocurrió" afirmó May Mar, su abogada a NBC.

