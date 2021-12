Encontradas muertas dos hermanas y su padre. La madre, desesperada, busca respuestas La madre, Betsy Alvarado, se cuestiona si las creencias religiosas extremistas de su exmarido fueron las que provocaron la muerte de sus hijas, Adriana Gil, de 17 años, y Mariel Gil, de 16. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adriana and Mariel Gil| Adriana and Mariel Gil| | Credit: GoFundMe Un hombre de Washington con creencias religiosas extremas y sus dos hijas adolescentes fueron encontrados muertos dentro de su apartamento, dejando que su madre con la gran incógnita de qué condujo a sus misteriosas muertes. El sábado 11 de diciembre, alrededor de las 10:48 a.m., la policía de Renton, respondiendo a una llamada del dueño de una propiedad de alquiler que había inspeccionado su unidad, descubrió los cadáveres de tres personas, luego identificadas como las hermanas Adriana Gil. 17, y Mariel Gil, 16, y su padre, Manuel Gil, 33, dice la policía. La madre de las niñas, Betsy Alvarado, se sorprendió cuando escuchó la noticia. "No podía creerlo", le dijo a KOMONews. "Alguien me llamó y me dijo, y realmente no registré lo que estaban diciendo". Los detectives y un equipo de la Oficina del Médico Forense del Condado de King registraron el apartamento, pero "no se ha determinado la causa y la forma de la muerte", dijo la policía en un comunicado de prensa. La policía estima que las hermanas pueden haber muerto el 5 de diciembre y que su padre murió cinco días después, dijo la policía de Renton, Det. Robert Onishi dice, y agrega que "no existe un mecanismo obvio de muerte". Es necesario realizar más pruebas de laboratorio para determinar la causa y la forma de la muerte, dijo la policía en el comunicado. Las autoridades sabrán más una vez que la oficina del médico forense publique el informe de toxicología, dice Onishi. "Eso todavía podría no contarnos la historia completa de cómo sucedió esto", dice Onishi. ¿"Lavado de cerebro" por una secta religiosa? Mientras la policía continúa investigando, Alvarado lamenta la pérdida de sus hijas y busca respuestas sobre lo sucedido. Se pregunta si las creencias extremas de su exmarido influyeron en su muerte. Alvarado dijo a The Seattle Times que las hermanas seguían la fe hebrea israelita, dijo Alvarado, pero su exmarido era parte de una franja extremista de los israelitas hebreos negros. Algunas sectas de la religión están clasificadas como un grupo de odio por la Liga Anti-Difamación, informa KIRO. "Les estaban lavando el cerebro por lo que llamaban religión, pero debe ser una secta", dijo Alvarado a KIRO. Adriana había vivido con su padre desde que tenía 12 años, mientras que Mariel se mudó con él en junio, informa The Times. Durante los últimos dos años, Alvarado dice que vio de forma impotente cómo sus hijas comenzaron a cambiar la forma en que vestían, lo que comían y cómo actuaban, le dijo a KIRO. Dijo que las niñas perdieron alrededor de 50 libras cada una mientras vivían con su padre, y que pesaban alrededor de 100 libras cuando murieron, informa The Times. "Todo parecía seguir progresando y volviéndose cada vez más extremo", dice ella. Alvarado dice que se sintió devastada cuando las niñas le dijeron que no podían pasar tiempo con ella o vivir con ella debido a sus creencias religiosas. "Lloré tantas noches tratando de convencerlas de que regresaran, pero sentían que si vivían conmigo arderían en el infierno porque no serían capaces de seguir la palabra de Dios como se supone que deben hacerlo", dijo. Incapaz de ver a sus hijas durante casi un año, Alvarado dice que llamó a los Servicios de Protección Infantil sobre la situación. "Les dije que no salían, que no tenían amigos", le dijo a KIRO. "Algo está pasando en esa casa". Alvarado llevó a la policía con ella al apartamento el 10 de diciembre para ver cómo estaban las niñas, pero no obtuvo respuesta. Al día siguiente, el propietario entró en el apartamento para ver cómo estaban las niñas y las encontró en el suelo, envueltas en mantas, informa The Times. "Quiero justicia", dice Alvarado Las niñas eran "amadas profundamente y apreciadas" dice en una página de GoFundMe creada para apoyar a la familia de Adriana y Mariel, la cuñada de Alvarado, Jessica Alvarado, escribió que la noticia de sus muertes "devastó a toda la familia, ya que la apreciamos". "Mis dos hermosas sobrinas fallecieron por causas desconocidas el 11/12/2021. Fueron amadas profundamente y queridas por toda la familia. Tenían toda la vida por delante". "Adriana estaba en la escuela secundaria y le encantaba practicar deportes. Le encantaba el baloncesto. Era muy respetuosa y educada. Quería ir a la universidad". "Mariel, quien también asistió a la escuela secundaria con su hermana, tenía mucho talento para las artes, siempre estaba dibujando y coloreando", dice la página. "Ambas niñas estaban imbuidas profundamente con Dios en su religión. Eran muy cercanas entre sí y estaban siempre una con la otra. Eran muy inteligentes y disfrutaban aprendiendo cosas nuevas. Toda nuestra familia estaba conmocionada, devastada y con el corazón roto. Estas hermosas niñas ahora son ángeles, a quienes echaremos mucho de menos ". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cualquier persona que tenga información sobre el caso debe comunicarse con la policía de Renton al 425-430-7500.

