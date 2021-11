Encuentran muerta a mujer transgénero que fue portada de una revista La policía de Oregon asegura que Jessi Hart —de 42 años y que vivía en condiciones precarias con su hijo Caleb, de 13 años— murió en circunstancias "sospechosas". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessi Hart CREDIT HUMAN RIGHTS CAMPAIGN Jessi Hart CREDIT HUMAN RIGHTS CAMPAIGN | Credit: Jessi Hart CREDIT HUMAN RIGHTS CAMPAIGN En un artículo de portada de junio, en un semanario alternativo de Oregón, Jessi Hart describió detalles de su vida, incluida la inseguridad en su vivienda y el rechazo de su familia, desde que comenzó su transición en 2016 de hombre a mujer. Hart, de 42 años, vivía en un Ramada Inn en las afueras de Portland con su hijo Caleb, de 13 años, una de las varias personas que aparecieron en un artículo de la revista Willamette Week sobre quienes hacen todo lo posible para hacer frente al desamparo. "Tengo la esperanza de que Caleb supere esto", dijo al semanario. "No tengo muchas esperanzas para mí. Han pasado cuatro años y estoy agotada". El 17 de octubre, la policía encontró el cuerpo de Hart en un bosque a unas cinco millas al norte de Banks, a 25 millas al oeste de Portland, junto con evidencia que les hizo creer que la muerte era "sospechosa", afirma la Oficina del Sheriff del Condado de Washington en un comunicado de prensa. La muerte de Hart es al menos el 43 asesinato violento de una persona transgénero o de género no conforme en 2021, según la organización de defensa LGBTQ + Human Rights Campaign. "La inseguridad en el tema de la vivienda a menudo coloca a muchos de nuestra comunidad en situaciones peligrosas y preocupantes", dijo Tori Cooper, directora de participación comunitaria de HRC para la Iniciativa Justicia Transgénero, en un comunicado. "Si Jessi Hart hubiera tenido acceso a una vivienda segura, es posible que todavía estuviera con nosotros hoy. Como personas transgénero, a menudo enfrentamos tantos desafíos e incertidumbres, incluida la seguridad de la vivienda y el empleo, y, lamentablemente, estas situaciones pueden llevar a resultados muy terribles". Después de la muerte de Hart, su novia Audrey Savage le dijo a Willamete Week: "Extrañaré todo sobre ella. Era inteligente, reflexiva y cariñosa, y me encantaban sus peculiaridades. Los pantalones cortos completos con los calcetines hasta la rodilla añadidos a los pantalones elásticos . También se llevó casi todos mis sombreros. Cuando la encontraron, la encontraron con mi sombrero de camuflaje ". Los detectives que respondieron a la escena dicen que la evidencia sugiere que Hart murió al menos dos semanas antes del descubrimiento de su cuerpo en el bosque. Inicialmente, la policía no pudo hacer una identificación, pero una autopsia completada tres días después por la Oficina del Médico Forense del Estado de Oregon confirmó que los restos eran de Hart. Llevaba un sombrero de camuflaje, un suéter y pantalones elásticos, así como zapatos tenis negros de Sketchers, dijo la policía. Hart conducía recientemente un Saab 93 convertible de capota blanda negro del 2006 que había sido pintado con aerosol blanco, y los detectives han recuperado el vehículo. Los detectives le piden a cualquier persona que haya visto ese vehículo, haya tenido contacto con Hart en los últimos meses o tenga información sobre la muerte que llame a la oficina del alguacil al 503-846-2700. Una madre devota El verano pasado, Hart describió su transición como difícil, diciendo que sentía la mirada dura de quienes la juzgaban de manera diferente y que no estaba segura de qué tan bien había pasado con su nuevo cuerpo. Dijo que el peaje había incluido la ruptura con su familia, la pérdida de su casa y el colapso de su negocio de construcción, aunque Willamete Week no pudo verificar esto último y nunca logró llegar a otros miembros de la familia de Hart. Pero el semanario fue testigo y describió su afecto como una madre dedicada a su hijo, Caleb. "Es un niño superinteligente", dijo Hart. "Le gusta la física. Te acercas a él y le hablas de regularidades, es mecánica cuántica. Me enseñó sobre eso: la capa superior de un agujero negro". Después de que se publicó el artículo de portada, el Willamette Week informó que la estadía subsidiada de Hart en el Ramada terminó, y que tuvo que realizar trabajos ocasionales de reparación de automóviles mientras dormía en su vehículo, ya que Caleb se mudó con la familia de un compañero de clase. Una organización sin fines de lucro los ayudó a mudarse juntos a otro motel en julio, luego de lo cual el semanario indica que perdió contacto con ellos. Antes de eso, Hart compartió un texto con la publicación en el que abordó brevemente los "reflujos y flujos" en su vida, escribiendo sobre su agotado deseo de alivio. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Me está llegando una marea que es lo suficientemente lenta como para mantenerme de puntillas para no ahogarme", escribió Hart, "pero no salgo para poder relajarme".

