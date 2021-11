Muerta modelo de Los Ángeles, amiga diseñadora hispana en condición crítica luego de ser abandonadas en diferentes hospitales Sus seres queridos alegan que las dos fueron "drogadas" antes de que las dejaran abandonadas en dos hospitales del sur de California, después de una noche de fiesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir GoFundMe modelo de LA GoFundMe modelo de LA | Credit: GoFundMe La muerte de la modelo y aspirante a actriz Christy Giles ha dejado a su familia desesperada en busca de respuestas luego de que dijeron que supuestamente la drogaron y la dejaron afuera de un hospital luego de una noche de fiesta en Los Ángeles. La desgarradora historia se desarrolló el 13 de noviembre, según un GoFundMe creado por los seres queridos de Giles. De Giles y de su amiga, la diseñadora de origen hispano, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, se supo por última vez el viernes, después de salir de fiesta con amigos en el área, informó ABC7. GoFundMe afirma que casi 12 horas después, el sábado, Giles, de 24 años, fue encontrada sin vida en la acera de un hospital. Fue declarada muerta en el lugar. Su familia alega que tres hombres vestidos de negro y enmascarados con pañuelos dejaron a Giles en un automóvil "sin placas". El Departamento de Policía de Los Ángeles no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de PEOPLE. Dos horas después de que se descubrió a Giles, GoFundMe afirma que Cabrales-Arzola supuestamente fue dejada en un hospital diferente. La diseñadora se encuentra en estado crítico y "permanece con soporte vital sin actividad cerebral con pocas posibilidades de recuperación", informó ABC7. El esposo de Giles, Jan Cilliers, quien se encontraba en San Francisco en el momento del incidente, dijo a ABC7 que la noticia es "muy desgarradora". "La gente comparte estos videos increíbles que tienen con ella, y eso simplemente le devuelve la energía, y sé que nunca volveré a verla, besarla o tocarla", dijo al medio de comunicación. Abriéndose más sobre la situación, Cilliers alegó a ABC7 que el informe de toxicología de Cabrales-Arzola mostraba heroína en su sistema, que él explicó que es algo que ninguna de las mujeres usaría voluntariamente. Cilliers también le dijo a ABC7 que obtuvo "todos los mensajes que [Giles] intercambió con cualquier otra persona esa noche", revelando que ella le estaba enviando un mensaje de texto a Cabrales-Arzola "salgamos de aquí" alrededor de las 5:30 a.m. Según la información almacenada en su iCloud, no cree que Giles haya verificado o respondido ningún mensaje después, compartió con el medio. Cilliers y la organizadora de GoFundMe, Carly Amos, alegan en la descripción de la recaudación de fondos que esta situación "de ninguna manera es exclusiva" de las dos mujeres. "Desde el sábado, todas hemos recibido varios mensajes de otras mujeres que tienen historias inquietantemente similares, excepto que la única diferencia entre ellas, Christy e Hilda es que sobrevivieron", afirman. Los fondos recaudados a través de la campaña GoFundMe "se destinan a las investigaciones de los casos de Christy e Hilda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agradecemos cualquier donación que proporcione los recursos necesarios para armar un caso concreto y hacer justicia para estas dos hermosas e inocentes mujeres jóvenes que ya no están con nosotros", dijo la familia en la página de GoFundMe. "Además, para proteger a todas las demás mujeres que han sido o podrían verse gravemente afectadas de manera similar".

