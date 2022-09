Mueren en un incendio en Virginia una niña de 9 años y su abuela: la menor acababa de iniciar el cuarto año de primaria "Siempre estaba feliz, siempre sonreía", exclamó roto de dolor el padre de la menor tras la tragedia ocurrida en Falls Church, Virginia". En redes piden apoyo para la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un voraz incendio ocurrido en una vivienda de Falls Church, Virginia, le arrancó la vida a una niñita de nueve años, a su abuela y a su mascota sumiendo en el dolor a una familia hispana. Tristemente, la menor recién había comenzado el curso escolar de cuarto grado y al momento de los hechos se encontraba celebrando el feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el martes pasado hacia la 1:44 p.m., hora local, cuando el Departamento de Fuego y Rescate de la ciudad de Fairfax acudió a la vivienda ubicada en Barrett Road y Kerns Rd. para apagar las llamas de un voraz incendio. De la escena fueron rescatados dos cuerpos posteriormente identificados como la niña Kaysie Anne Arancibia y su abuela, Patricia Stoderl, de 67 años, según confirmó WUSA, una filial de la cadena CBS. Ambas víctimas fueron transportadas a un hospital local donde se pronunció su fallecimiento por las extensas heridas sufridas a causa del fuego. Vecinos han rendido tributo a ambas víctimas frente a la vivienda donde perdieron la vida. En GoFundMe, una mujer que se identifica como Missy Carine está solicitando ayuda para que la familia pueda llevar a cabo los funerales Kaysie y su abuela: Kaysie Anne Arancibia y su abuela Patricia Stoderl, Perro Credit: GoFundMe La mascota de la familia, un enorme perro llamado Luke, también fue rescatado pero no sobrevivió. Kaysie Anne Arancibia y su abuela Patricia Stoderl, Perro Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roto de dolor, Mauricio Arancibia, padre de la niña, quien cursaba estudios en la escuela Sleepy Hollow Elementary School, contó que la niña "siempre estaba feliz, siempre sonreía". "Mi corazón está roto en mil pedazos", afirmó. Voceros del Departamento de Bomberos del condado de Fairfax informaron que se encuentran realizando una investigación para determinar cuál fue la causa del incendio.

