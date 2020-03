Mueren tres en la fiesta de cumpleaños de una influencer rusa: se ahogaron por poner hielo seco en la piscina La fiesta de cumpleaños de la una influencer rusa acabó en tragedia cuando tres invitados, incluyendo su marido, murieron en una piscina con hielo seco. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fiesta de cumpleaños de una joven influencer rusa ha terminado en tragedia luego de que este viernes fallecieran en su fiesta de cumpleaños tres invitados a su festejo, incluyendo el marido de la festejada. Los hechos ocurrieron cuando Yekaterina Didenko celebraba sus 29 años en un completo residencial del sur de Moscú. Un rescataste contó a la agencia noticiosa RIA que invitados de la fiesta pidieron unos 25 kilogramos de hielo seco para ponerlos en la piscina del complejo ubicado en El Barrio de Devyaty Val y amenizar la fiesta. En un video que circula en YuTube se observa cómo se desencadena la tragedia mientras Dudenko filma a sus invitados usando trajes blancos y gogles y estos vierten el hielo seco en el agua humeante de la piscina. Ahí se observa cómo un hombre se sumerge al agua pero luego tiene problemas para mantenerse a flote y empieza a agitar los brazos ante la vista de los invitados quienes al parecer no se percataron inicialmente de lo que estaba pasando: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hielo seco, que es una forma sólida de dióxido de carbono, reaccionó con el agua de la piscina y produjo altos niveles de monóxido de carbono, que es sumamente tóxico e incluso, letal. Siete de los 18 invitados sufrieron intoxicación y quemaduras. Las tres víctimas perecieron por edema pulmonar y entre ellos se cuenta a Valentín, el marido de Didenko. Didenko, quien cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, apareció posteriormente en otro video luciendo estremecida y en estado de shock mientras las víctimas eran llevadas a una unidad de cuidados intensivos. Irónicamente, Dudenko se hizo famosa por sus posts que trataban sobre productos farmacéuticos. Según RIA el Comité de Investigación Rusa ha iniciado una investigación para determinar quién fue responsable de la tragedia. Advertisement

Mueren tres en la fiesta de cumpleaños de una influencer rusa: se ahogaron por poner hielo seco en la piscina

