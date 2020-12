Close

Mueren un padre y su hijo de 10 años en un accidente en California: la hermanita de 13 sobrevivió Michael Sánchez y su hijo murieron tras el accidente ocurrido en Ocotillo, cerca de la frontera con México: su hija de 13 años fue intervenida. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tragedia ha golpeado con fuerza a una familia hispana que de manera repentina ha perdido a padre e hijo, y ha dejado a la hermanita de este en el hospital. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en Ocotillo, un pequeño poblado ubicado en el condado Imperial en el desierto de California y que colinda con Baja California México. Pocos detalles han trascendido de lo que ocasionó el choque, pero de acuerdo con News Channel-3, en Palm Springs, Michael Sánchez y su hijo Mikey, de 10 años, perecieron. Charley, la hermanita del niño, de 13 años, fue trasladada por vía aérea a un hospital donde fue sometida a una cirugía. Según dicha fuente, Sánchez y su esposa Jenna eran dueños y fundadores de ALLDAY Heating and Cooling, un negocio ubicado en Indio y que operaban desde el 2011. "La familia Sánchez levantó la compañía a través de años de ardua labor", se dijo. Image zoom Credit: GOFUNDME En redes se ha establecido una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia. Image zoom Credit: GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La familia Sánchez se ha quedado con dos enormes vacíos en su hogar, en sus vidas y en sus corazones", dice en parte el mensaje de GoFundMe. "Todo lo que Michael hizo fue por su familia. Él quería darles a ellos nada más que memorias que duraran toda la vida. Tenía el corazón más grande [del mundo]. Amó mucho y fue amado de vuelta; tocó muchas vidas. Mikey era un mini Mike. Tenía el corazón más bondadoso. Era un 'espíritu viejo' y su sonrisa iluminaba cada habitación cuando él entraba. Tal como [lo hacía] su papá". "Nuestra Charley salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y la movieron a una habitación del hospital", se dijo posteriormente en la misma entrada para informar sobre el estado de la pequeña. "Ha comenzado un largo camino hacia la recuperación con terapia intensiva y está de buen ánimo; esperamos llevar a Charley a casa y entonces la familia realizará el funeral de Michael y Mikey". Que en paz descansen.

