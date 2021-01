Close

Masacre en pleno velorio: sicarios asesinan a nueve personas en un funeral en México De acuerdo a testigos, fueron más de 200 disparos los que se escucharon en el ataque ocurrido en Celaya, Guanajuato. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ola de violencia continúa en la ciudad de Celaya, Guanajuato, México, con una nueva masacre a manos de la delincuencia organizada. Nueve personas fallecieron y otra resultó herida de gravedad cuando un comando fuertemente armado atacó este jueves por la noche una vivienda en la que se estaba celebrando un velatorio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche un hogar ubicado en el área de San Rafael de Celaya en el que había una treintena de personas, de acuerdo a la prensa mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según declaraciones de los testigos, varios sujetos descendieron de dos camionetas e ingresaron en la vivienda, en la que abrieron fuego a sangre fría contra dos hombres que se encontraban haciendo guardia junto al féretro. Al escuchar los disparos, el resto de los presentes intentó abandonar el lugar, pero no sin que antes los sicarios lograran alcanzar mortalmente a al menos otras cuatro víctimas fuera de la vivienda y cuyos cadáveres fueron encontrados en la línea divisora de la avenida cercana. En total, fueron nueve las personas asesinadas y por lo menos una herida. Las autoridades adelantaron que, de acuerdo a la investigación, fueron más de 200 balazos los que se escucharon en el lugar de los hechos, instando a los vecinos a reportar el incidente a la línea de emergencia. “Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes se percataron del fallecimiento de nueve personas y una más herida, al parecer por civiles armados”, declaro la Secretaría de Seguridad Ciudadana a los medios mexicanos. Image zoom Credit: Leonardo Montecillo/Agencia Press South/Getty Images Aparentemente, la persona que estaba siendo velada había muerto el pasado 5 de enero. De acuerdo al diario El Universal, horas antes de esta masacre, una mujer fue encontrada muerta, y otra más herida, en la misma colonia de Celaya. A través de un comunicado, el ayuntamiento condenó el incidente y reprobó “cualquier acción que violente la paz social”. Este es el segundo incidente de esta magnitud que ocurre en la ciudad en menos de un mes. El pasado 10 de diciembre se reportó la muerte de cinco personas, a manos de un comando armado, que aún no ha sido identificado. De acuerdo a expertos, estas masacres podrían ser el intento del Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, de apoderarse de la ciudad considerada una zona de influencia del Cartel de Santa Rosa de Lima. El municipio de Celaya cuenta con menos de 500,000 habitantes.

