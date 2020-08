Mueren hermanitos de 1 y 3 años de edad encerrados en un carro caliente Dos hermanitos —de 1 y 3 años de edad— se encerraron en un auto caliente y murieron. Sus padres pensaban que estaban jugando en su habitación. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus padres pensaron que estaban jugando en su habitación, pero dos hermanitos —de 1 y 3 años de edad— salieron de su casa y terminaron encerrados en un auto bajo el calor, donde murieron. La tragedia ocurrió el sábado en Alabama. Los hermanos entraron al carro sobre la 1 p.m. y fueron encontrados inconscientes a las 3:30 p.m, informó la doctora forense Lina Evans. Según reportaron USA Today y AL.com, los hermanitos entraron por su propia voluntad a un carro estacionado afuera de su residencia en Montevallo. Al llegar las autoridades, los padres de los niños les contaron que ellos pensaron que sus hijos estaban jugando en su habitación y fue en shock cuando los encontraron inconscientes dentro del carro. Los niños fueron llevados de emergencia a Shelby Baptist Medical Center, donde fueron pronunciados muertos. Según reportó AL.com la temperatura era de más de 90 grados Fahrenheit el pasado sábado, cuando ocurrió el terrible incidente. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún están esperando los resultados de sus autopsias y el departamento del alguacil del condado de Shelby está investigando el caso. Según Evans, aparentaba ser "un trágico accidente". Según KidsandCars.org, los hermanitos son los menores número 16 y 17 que mueren en Estados Unidos tras quedarse dentro de autos calientes. Otro reciente incidente fue el 9 de agosto, también en Alabama, con la muerte de Bentley Fowler, de 3 años, dentro de un carro en el pueblo de Hodges. Según estadísticas, el 26 por ciento de los niños que mueren dentro de autos calientes en Estados Unidos, entran solos al carro y luego no pueden salir. Para prevenir tragedias como esta, KidsandCars.org recomienda a los padres que mantengan sus carros cerrados en todo momento, que nunca dejen las llaves de sus autos al alcance de los menores y que les enseñen a sus hijos a tocar el claxon del carro para pedir ayuda si alguna vez se quedan encerrados.

