Mueren dos estudiantes en impactante choque en Indiana, iban camino a su graduación El accidente ocurrió cerca del poblado de Arcadia, a unas 40 millas de Indiánapolis; según fuentes los muchachos fueron chocados por otro graduado. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de dos adolescentes de Indiana y la comunidad escolar se han vestido de luto ante la repentina muerte de los dos jovencitos que fallecieron en un impactante choque cuando iban camino a su graduación. El accidente ocurrió este sábado hacia las 5:15 p.m., hora local, en un camino de Acadia, un poblado ubicado a unas 40 millas de Indianápolis, la capital del estado. Kalen Hart, estudiante de Hamilton Heights High School y su 'prom date', Lendon Byram, del colegio Cathedral High School, viajaban en la parte de enfrente del vehículo con dos compañeros que ocuparon los dos asientos posteriores. Al llegar a la intersección de 281st Street y Lacy Road el auto fue impactado por una camioneta tipo SUV que los chocó en el costado. De acuerdo con WTHR-13, una filial de NBC en Indiana, el carro de las víctimas tenía la luz roja. El auto que los impactó iba guiado por otro adolescente que, paradójicamente, también iba camino a su graduación. Hart y Byram fueron encontrados sin vida por paramédicos que acudieron a la escena del accidente. Los otros dos pasajeros fueron llevados de urgencia a un hospital para ser atendidos, mientras que el muchacho que los impactó no requirió atención médica, cita dicha fuente. Lendon Byran, una de las dos jóvenes víctimas que fallecieron a causa del accidente automovilístico. En GoFundMe se realiza también una campaña a beneficio de Kalen Hart, su 'prom date', quien también falleció y que al parecer vivía con su madre y sus hermanitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es con profunda tristeza que y un corazón apesadumbrado que nos han informado que dos estudiantes estuvieron involucrados en un accidente y murieron a causa de sus heridas", dijo en un mensaje dirigido a la comunidad estudiantil y padres de familia Derek Arrowood, superintendente del sector escolar Hamilton Heights School Corporation. Ryan McClain, portavoz de la ofician del alguacil dijo a CNN que hasta el momento no había indicios de que el choque hubiese ocurrido a causa de alcohol o drogas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Mueren dos estudiantes en impactante choque en Indiana, iban camino a su graduación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.