Mueren en Colombia dos niños de 3 y 5 años por comer fruta de su jardín Una conmoción ha causado en Colombia el fallecimiento de dos pequeños, quienes solo quisieron degustar de un fruto que está disponible en todo su barrio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una conmoción se ha ocasionado en Colombia tras darse a conocer la muerte de una nena de , 3 años y un niño de 5. Los hechos ocurrieron, el pasado 20 de octubre de 2021, en el domicilio de los menores, en el municipio de Río de Oro en el municipio de Santander, quienes, mientras jugaban en el patio comieron de un fruto de su jardín conocido como campanilla, huevo de gato o cafecillo, cuyo nombre científico es Thevetia ahouai; momentos después, comenzaron a presentar síntomas de envenenamiento. "Ellos inocentemente probaron de esa fruta y resulta que dos frutas de esas causan la muerte. Los síntomas fueron diarrea, convulsiones, arritmia cardiaca", mencionó Gleidi Valera, madre de los pequeños, al medio colombiano Noticias Caracol. De acuerdo con la radio colombiana RCN, pese a la grave situación de salud, los chiquillos lograron ser trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizarez, que se encuentra en Ocaña, en el mismo municipio. La nena falleció primero; mientras el niño, a quien pensaban transferir a la zona de Cúcuta, frontera con Venezuela, feneció después. Ambulancia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras lo ocurrido y por orden de las autoridades, los vecinos decidieron cortar todas las plantas de esta especie que se encontraban cerca de sus casas. "Quienes tengan esa planta sembrada en sus casas deberán erradicarla o de lo contrario se expondrán a multas", dijo el inspector de policía a los vecinos, según informó el mismo medio. Thevetia ahouai Credit: Viviana Hinojosa Twitter De acuerdo con la prensa local, los cuerpos de los occisos deberán someterse a la autopsia correspondiente para comprobar que la causa del deceso fue por haber ingerido dicha alimento.

