¡Mueren dos personas de Coachella Valley por coronavirus! Dos muertes a causa del Covid-19 en California fueron confirmadas hoy lunes en el Valle de Coachella. Los casos de coronavirus se extienden por el condado de Los Angeles, ciudad donde se concentran de momento el mayor número de pacientes. ¡Tenemos la última información disponible! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El departamento de salud del condado de Riverside reportó que hoy lunes fallecieron dos personas por causa del Covid-19 residentes de Coachella, California, famoso valle que da nombre al conocido festival recientemente cancelado, precisamente a causa de este temido coronavirus. Pocos detalles más se compartieron del caso, asegura en un artículo el LA Times, pero ya hay quince nuevos casos en Riverside County. "Nuestros pensamientos están con las familias de estos dos pacientes", dijo el Doctor Cameron Kaiser, oficial del departamento de salud pública. "Es muy triste que esto sea algo que cabe esperar de este difícil reto al que nos enfrentamos y continuaremos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra comunidad".

Image zoom La directora del departamento de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, anunció 25 nuevos casos confirmados, con los que el LA County alcanza ya un total de 94. “41 casos nuevos en las últimas 48 horas”, señaló. “Los ciudadanos aquí deben asumir que en este momento que ya hay gente infectada por todos lados”. Image zoom El condado también compartió una lista de ciudades y vecindarios donde otras personas han sido diagnosticadas con coronavirus. La más afectada es la ciudad de Los Ángeles con un total de 25 casos confirmados, y otras ciudades como Beverly Hills, Arcadia, Alhambra, Glendale, Torrance y West Hollywood también tienen positivos. Image zoom Se pidió a la ciudadanía que por favor se restrinjan los encuentros entre más de diez personas (antes se dijo 50) para tratar de aplacar la expansión extraordinariamente rápida que tiene este nuevo brote de coronavirus. Image zoom Aunque está demostrado que lo único eficiente hasta el momento es la distancia social, mantenerse alejado de otras personas, hacer cuarentena en casa durante al menos dos semanas, lavarse las manos con jabón cada vez que sea posible y no tocarse la cara son todo formas conjuntas de intentar suavizar este virulento brote que azota al mundo. Advertisement

