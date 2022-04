Mueren dos niños en un balneario de Oaxaca, México Lo que parecía un paseo familiar terminó en una tragedia para dos chiquillos de ocho y diez años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 3 de abril de 2022, dos niños, de 8 y 10 años de edad, murieron ahogados en un balneario ubicado entre las poblaciones de La Venta y La Ventosa, en Oaxaca, México. Fue Óscar Valencia, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el encargado de dar a conocer este deceso a los medios de comunicación locales. El funcionario explicó que, de acuerdo con los reportes oficiales, los pequeños fallecieron en la en la gruta de Tolistoque, en la zona del Istmo de Tehuantepec, cuando ingresaron al ojo de agua de la laguna y resbalaron en la parte más honda, y al no saber nadar no pudieron salir. Según se agrega, los chiquillos llegaron al centro de diversión acompañados de sus familiares, de quienes se separaron para ir al sitio donde murieron. Si bien, otros visitantes y bañistas, al ver que los menores estaban luchando por no sumergirse, intentaron salvarlos utilizando una cuerda; pero el intento fue en vano. Uno de los niños falleció en el lugar, mientras otro murió cuando era trasladado al hospital regional Macedonio Benítez de Juchitán de Zaragoza. Aproximadamente, a las 15:20 horas, tiempo local, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Oaxaca, subestación Juchitán, fueron informados de lo ocurrido, a través del servicio telefónico de emergencia, por lo que se trasladados al lugar del accidente. Sin embargo, cuando arribaron, los pequeños ya habían sido llevados al nosocomio. policia Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sito donde ocurrieron los hechos es utilizado por los habitantes locales como un balneario natural que, en estas épocas vacacionales, es muy concurrido debido a que los visitantes acuden a refrescarse ante el aumento de la temperatura. Hasta el momento, la autoridades no han informado si fincarán alguna responsabilidad contra los familiares.

