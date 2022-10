Mueren dos niños y su madre es hospitalizada tras el ataque de sus perros pitbull Kirstie Jane Bennard, de 30 años, intervino para defender a sus pequeños pero ya era demasiado tarde. Los niños murieron en el instante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos niños del condado de Shelby, en Tennessee, Hollace Dean, de cinco años, y Lilly Jan, de dos, mueren en la puerta de su casa al ser atacados por los dos perros pitbull que tenía la familia. Su madre, Kirstie Jane Bennard, al percatarse de lo sucedido, salió en defensa de sus pequeños, pero ya era demasiado tarde. Ella también recibió mordiscos por todas las partes de su cuerpo y se encuentra hospitalizada en estos momentos en estado estable. La escena duró 10 minutos y los niños murieron en el instante, según informó la cuenta de Twitter del Condado de Shelby. Dos niños asesinados a mordiscos en Tennessee Dos perros pitbull matan a dos niños y dejan herida a su madre | Credit: Facebook/Colby Bennard Los perros, Cheech y Mia, vivían en la casa familiar desde hacía 8 años y nunca antes habían mostrado signos de violencia de ningún tipo. Así lo confirmó Kelsey Canfield, amiga del matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos perros han sido puestos a dormir y por el momento se estudian las causas que pudo llevarles a una reacción tan inesperada. Familia Bennard Familia Bennard | Credit: Colby Bennard Jeff Gibson, tío de Colby Bennard, padre de las criaturas, compartía en Facebook que Kristie se recupera poco a poco de las heridas físicas, pero habrá otras incurables. "Por ahora, no parece que haya un daño mayor que no sea el de un corazón que nunca sanará".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mueren dos niños y su madre es hospitalizada tras el ataque de sus perros pitbull

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.