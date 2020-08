Dos mejores amigas de 16 años mueren arrolladas por una conductora supuestamente ebria Según sus familiares, las jóvenes se conocían desde hace años y se consideraban hermanas. Aquí los detalles de esta tragedia ocurrida en las Vegas, NV. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los seres queridos de dos adolescentes de 16 años, que eran mejores amigas desde hace años, lloran la trágica muerte de las adolescentes, que fueron arrolladas el pasado lunes en Las Vegas, NV, por el auto de una mujer que supuestamente conducía ebria, informaron medios locales. Las jóvenes víctimas fueron identificadas como Nelly Amaya-Ramirez y Citlali Mora, que habían dado un paseo por el centro comercial Boulevard Mall y se dirigían a una parada de bus para regresar a casa cuando encontraron la muerte. Image zoom GOFUNDME Según los testigos de la tragedia, Amaya-Ramírez y Mora se encontraban cruzando la calle por un paso de cebra cuando un todoterreno marca Mercedes-Benz perdió el control, impactó un semáforo y se abalanzó sobre las adolescentes, según el canal local KSNV News 3. La policía, que identificó a la conductora como Ebone Whitaker, de 38 años, señaló que el Mercedes "viajaba más rápido que el flujo de tráfico" cuando se estrelló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El informe del arresto también señala que la conductora no recordaba el accidente, solo que había tenido consumido un par de bebidas alcohólicas en casa de un amigo. También dijo haber consumido metanfetamina, heroína y PCP ese mismo día, de acuerdo a KSNV News 3. A través de las redes sociales, la oficina de tráfico de la policía de Las Vegas instó a la comunidad a "despertar" ante los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. “Un choque fatal horrible y 100% prevenible se cobró la vida de dos peatones menores de edad", advertía el tuit. Según la familia de Amaya-Ramírez, las niñas eran mejores amigas desde hace años y hasta se llamaban hermanas. Desde la muerte de las niñas, se ha creado un memorial improvisado cerca del lugar del accidente, reportó el diario Las Vegas Sun. “Una chica muy amable y amable. Mi bebé era genial”, dijo Nelson Reyes de su hijastra Nelly, de acuerdo a People. “Mi esposa está devastada en la habitación. Ni siquiera puede ponerse de pie porque está en estado de shock. Está mal”. Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a los familiares a cubrir los gatos del funeral.

