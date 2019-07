Cita doble de parejas termina en la trágica muerte de dos amigos. Los detalles del caso Dos amigos salieron en doble cita con sus novias y la tarde terminó en tragedia, con la muerte de ambos. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message

Lo que debió ser una tarde divertida para dos parejas, terminó en tragedia. Una cita doble de parejas amigas terminó en la muerte de dos hombres en Texas después de una discusión entre ellos. El domingo sobre las 3:15 a.m., oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris respondieron a una llamada por un tiroteo en una casa en Huffman.

Al llegar a la vivienda encontraron a Austin Smith, de 27 años, muerto de un disparo, tirado en el pavimento a la entrada de la casa, donde se estacionan los autos. Estaba a solo unos pies de su camioneta. Poco antes, Smith y su novia habían salido a montar four-tracks con sus amigos Cogby Rigsby, de 32 años, y su novia, quienes viven en la misma calle.

Image zoom Facebook

Cuando Rigsby comenzó a pelear con su novia, Smith intervino, lo cual terminó en una pelea entre los hombres frente a la casa de Rigsby. Cuando Rigsby sacó una pistola, Smith, su novia y la pareja de Rigsby todos salieron corriendo y se fueron de la escena.

Poco después, Smith volvió a recoger su four-track y lo estaba su subiendo a su trailer en su casa, que queda en la misma calle de la casa de Rigby, cuando Rigsby le disparó y lo mató, según la policía.

Cuando los oficiales llegaron a hablar con Rigsby, que se había encerrado en su casa, escucharon otro disparo y encontraron que el asesino se había suicidado. El caso sigue bajo investigación.

Si tiene alguna información sobre este incidente, por favor llame al Departamento de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris al 713-274-9100.

