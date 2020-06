Mueren dos hermanitas en Ohio luego de que se derrumbara la hamaca en que descansaban Scout y Chasey Scaravilli, unas hermanitas de 14 y 12 años, murieron cuando se derrumbó un pilar de concreto y ladrillos que las sepultó. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dos hermanitas murieron este fin de semana en Ohio cuando se derrumbó el pilar de concreto que sostenía la hamaca donde se encontraban descansando La estructura las aplastó acabando de golpe con sus jóvenes vidas que recién iniciaban. Los hechos ocurrieron el domingo 14 de junio en Cleveland Heights, un suburbio al oeste de Cleveland. Hacia las 7:45 p.m. las niñas Scout y Chasey Scaravilli, de 14 y 12 años respectivamente, se encontraban descansando en una hamaca que estaba suspendida entre un pilar de concreto y un árbol. Repentinamente el pilar se desmoronó viniéndose abajo para sepultar con ladrillos a las niñas, según reportó Fox-WJW. De acuerdo la policía de Cleveland Heights las niñas fueron rescatadas de entre los escombros y llevadas de urgencia al hospital local donde posteriormente fallecieron varias horas después. "Yo tenía mucho amor para ellas y las ahogaba con mis besos hasta el cansancio. Pero ellas van a estar conmigo para siempre", aseguró sobre la tragedia el destrozado padre de las menores, JJ Scaravilli a WKYC, una filial de NBC en Cleveland. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Scout cursaba el noveno grado y su hermana Chasey estaba por entrar a séptimo. Ambas eran estudiantes de la escuela privada para niñas Hathaway Brown, cuya comunidad se ha estremecido por lo ocurrido. "La comunidad entera de HB está entristecida por la pérdida de las hermanas Scaravalli. Sus amigas, compañeras y profesores las extrañarán mucho", exclamó Fran Bisselle, cabeza de dicha institución escolar por medio de un comunicado. "Nuestras plegarias y pensamientos están con su familia". "Ellas eran encantadoras, eran dulces. Ellas eran poderosas. Ellas eran adoradas", aseguró el padre de las menores en un obituario publicado en honor a Chasey y Scout en línea. A las niñas les sobreviven sus padres, Heidi y JJ, así como sus hermanas mellizas Coco y Cassidy.

