Mueren dos personas por coronavirus tras acudir a festival masivo en Miami Ron Rich, un voluntario comunitario e Israel Carrera, un joven cubano, fallecieron por COVID-19 luego de acudir al Winter Party Festival de South Beach. Este martes se confirmó en redes sociales el fallecimiento en Miami una segunda víctima de coronavirus que resultó contagiada luego de acudir a un festival masivo celebrado en Miami Beach. La National LGBTQ Task Force, a través de su página oficial de Facebook comunicó del deceso de Ron Rich, un estimado miembro de la comunidad y voluntario de la organización sin ánimo de lucro, quien murió este fin de semana por complicaciones de COVID-19 y que a principios de mes ayudó con el Winter Party Festival. "'Me van a poner en un ventilador', fue lo último que me escribió y eso fue la mañana del viernes", aseguró Vin Kruger, quien consideraba al fallecido como su mejor amigo, en declaraciones a la estación Local-10, en Miami. "Él siempre estuvo ahí para mí, me daba consuelo". Ron fue descrito como un "rostro familiar" de la organización que ayudó durante años en distintos eventos incluyendo el mencionado festival donde habría contraído el virus. "Extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos", se dijo en el post en su memoria. Antes de su fallecimiento el virus cobró la vida de otro asistente a dicha fiesta: el cubano Israel Carrera, de 40 años, quien cayó enfermó tras acudir al festejo y quien falleció hace una semana, según indicaron múltiples fuentes locales. Adicionalmente, un número "creciente" más no especificado de personas que atendieron a la fiesta, han presentado síntomas parecidos a la gripe, un posible indicador de que habrían contraído el virus. Rea Carey, directora del Winter Party Festival expresó sus condolencias en un tuit diciendo: "Estoy profundamente entristecida por la muerte de Israel Carrera...tenemos a Israel y a todos aquellos afectados por COVID-19 en nuestros corazones". El festival atrae a cientos de personas a las playas, bares y clubes de Miami: El Winter Party Festival in South Beach es un festival para la comunidad lésbico gay que se celebra en varios puntos de la ciudad entre el 4 y el 10 de marzo. Dicho evento, como muchos otros en dicha ciudad de Florida, se llevaron a cabo aún cuando ciudades como Seattle, San Francisco y Nueva York declaraban la cuarentena y cancelaban todo evento multitudinario. Así mismo, la controversia ha crecido pues paralelamente las playas de Florida que recibieron a cientos de springbreakers a pesar de que la pandemia del coronavirus había llegado ya a Estados Unidos y ya cobraba vidas. Así quedó documentado en un tristemente célebre video donde jovencitos de distintos estados aparecían festejando la pausa primaveral y desafiando al temible virus. El video ha sido visto más de 23 millones de veces.

