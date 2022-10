Seis niños y dos adultos muertos en una casa en llamas en Oklahoma: no fue un accidente Las autoridades encontraron los cadáveres de una familia entera en una casa presa de las llamas cerca de Tulsa, OK. No creen que fuera un accidente, sino un macabro plan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Broken Arrow, OK, acudió a una llamada de emergencia este jueves en la que se reportaba un gigantesco incendio en una residencia. Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cadáveres de seis niños y dos adultos dentro de la casa, según People. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas, pero los investigadores creen que los adultos muertos son los responsables de la tragedia y que todos son parte de la misma familia. De acuerdo al jefe de la policía Brandon Berryhill, los niños cuyas edades oscilan entre los 1 y 13 años, fueron encontrados en un cuarto al fondo de la casa, mientras que los dos adultos estaban en la parte delantera. Según Berryhill, los adultos son los principales sospechosos de haber causado el siniestro y haber acabado con las vidas de los menores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Broken Arrow, Okla. 8 personas muertas - near 421 S Hickory Ave Credit: Google Maps Por el momento se desconoce la causa de muerte, pero varias armas de fuego fueron encontradas dentro del hogar. Berryhill señaló que no creen que ninguna de las muertes fuera a causa de las llamas. Según se cree, los dos adultos habrían asesinado a los pequeños y luego se habrían quitado la vida. "Esto es un shock para Broken Arrow, es una ciudad segura", declaró el vocero policial Ethan Hutchins al canal local NewsChannel 8 de Tulsa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Seis niños y dos adultos muertos en una casa en llamas en Oklahoma: no fue un accidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.