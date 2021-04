Mueren cuatro personas, entre ellas un niño, durante tiroteo en el sur de Los Ángeles La ciudad de Orange vivió una de las noches más sangrientas después de que un hombre abriera fuego en un edificio. El atacante también resultó herido. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al menos 4 personas, entre ellas un menor, han fallecido en Orange, al sur de Los Ángeles, a manos de un hombre armado que abría fuego contra los ciudadanos en un edificio de oficinas, según informaron las autoridades. Tras recibir una llamada describiendo lo sucedido, las fuerzas del orden actuaron de inmediato en el lugar de los hechos. La intervención policial acabó con el atacante herido y siendo trasladado al hospital. Por ahora se desconocen los motivos por los que el asesino disparó al azar contra las personas allí presentes. Además de las víctimas mortales, dos más salieron ilesas y sus heridas están siendo atendidas en un centro médico. Aunque las autoridades se hicieron con el control de la situación poco después de llegar, se desató el pánico ante tan alarmante suceso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una tragedia que precede a dos hechos alarmantes e igual de parecidos ocurridos este mes en Estados Unidos. El primero en Atlanta, donde el atacante entró en varios salones de masajes y asesinó a 8 personas. El segundo tenía lugar el pasado 22 de marzo en Colorado donde otro individuo mató a una decena de personas en un supermercado.

