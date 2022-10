Mueren cuatro adolescentes en aparatoso choque tras realizar el 'reto de Kia' en TikTok Cuatro adolescentes, incluyendo la madre de una bebé, murieron en un choque tras realizar el "reto de Kia" en TikTok. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuatro adolescentes murieron en un aparatoso choque en Buffalo tras realizar el "reto de Kia" en TikTok. Una de las víctimas es la joven madre de una bebé. Marcus Webster, de 19 años, Swazine Swindle, de 17, Kevin Payne, de 16, y Ahjanae Harper, de 14, murieron cuando el auto Kia robado en el que viajaban chocó el lunes en la mañana, y los jóvenes salieron disparados del auto, reporta The New York Post. El carro había sido reportado como robado el domingo. El "reto de Kia" en TikTok enseña a los usuarios cómo encender ciertos modelos de autos Kia y Hyundai usando cables para cargar teléfonos celulares y un destornillador, algo que ha disparado el número de autos robados, según las autoridades. El chofer, de 16 años, fue hospitalizado y sobrevivió. Otra pasajera, de 14 años, fue llevada a un centro médico y está en buenas condiciones de salud, reporta WGRZ. Un video en Twitter compartido por la reportera Claudine Ewing muestra a un hombre hablando de Ahjanae Harper, de 14 años, quien tenía una bebé. "Era una madre joven. Definitivamente pasaba mucho tiempo con su hija", dice sobre la madre adolescente. Harper estaba por cumplir 15 años el 1 de noviembre. Su familia creó una página de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudarlos en este doloroso momento. Ahjanae Harper Ahjanae Harper | Credit: GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahjanae era nuestra bebé y estaba llena de vida", lamenta su prima Victoria Hutchins en esta página. "Ahjanae siempre estaba feliz, con una sonrisa en el rostro". También lamentan que su bebé, Tru, tendrá que crecer sin su madre. La hermana de Swindle, Nashira Anderson, dijo a WIBV que el adolescente jugaba baloncesto y tenía un gran sentido del humor. Webster es recordado como un joven trabajador, que estudiaba y trabajaba a la vez. El chofer enfrenta cargos por manejar un vehículo robado y tendrá que presentarse en la corte en noviembre. Las autoridades siguen investigando el accidente.

